Nothing Phone 3: Großes Firmware-Update ist da

Für das selbsternannte Flaggschiff aus dem Hause Nothing ist nun ein sehr umfangreiches Firmware-Update erschienen. Dieses umfasst nicht nur etliche Fehlerbehebungen, sondern auch einige Verbesserungen im Bereich der Kamera.

Zudem gibt es zwei neue Glyph Toys für die neu eingeführte Glyph-Matrix sowie das entsprechende September-Sicherheitsupdate zum Monatsanfang. Das Update ist etwa 1 GB groß und sollte bereits weitgehend verfügbar sein. Die Release Notes sehen wie folgt aus:

Was ist neu in diesem Update:

Glyph Interface

  • Zwei neue Spielereien hinzugefügt: Kompass und Füttere die Fliege (Compass und Feed The Fly). Zu finden unter: Einstellungen > Glyph-Oberfläche > Glyph Toys > Glyph Toys verwalten.
  • Zeigt die Glyph-Beleuchtung in Echtzeit bei der Nutzung der Hauptkameras (Rückseitenlinsen). Funktioniert sowohl für Fotos als auch Videos. Einfach im Sucher nach unten wischen, um es ein- oder auszuschalten.

Kamera-Verbesserungen

  • Neues Preset namens „Stretch“, entwickelt in Zusammenarbeit mit Fotograf Jordan Hemingway. Bietet kräftige Schatten und erweiterte Highlights für einen einzigartigen Look.
  • Schnellere Reaktion und bessere Bildqualität bei Serienaufnahmen (mehrfaches Tippen auf den Auslöser).
  • Geringere Auslöseverzögerung – das aufgenommene Bild entspricht nun besser der Vorschau.
  • Konstantere Farben über alle Rückkameras hinweg.
  • Verbesserte Schärfe bei Zoomstufen von 6x bis 60x.
  • Optimiertes HDR für natürlichere Helligkeit und mehr Details bei Porträts und anderen Szenen.
  • Verbesserungen für Drittanbieter-Apps: Genauere Farben bei Messenger-Videotelefonaten. Bessere Videoqualität in anderen Apps.

Allgemeine Verbesserungen & Fehlerbehebungen

  • Vibrationsintensität im Generativen Modus für Klingeltöne angepasst.
  • Fehler bei der Wiedergabe im Generativen Modus behoben.
  • Behebung eines Fehlers, bei dem sich das Stoppuhr-Widget unerwartet ausschaltete.
  • Behebung seltener Anzeigeprobleme von WhatsApp-Benachrichtigungen auf der Glyph Matrix.
  • Fehler beim Ändern der Größe des Foto-Widgets (auf 4×2) behoben.
  • Probleme bei der Anzeige von Albumcovern und Metadaten im Media Player Widget korrigiert.
  • Quick-Settings-Kacheln erscheinen nun in der richtigen Reihenfolge.
  • Touch-Verzögerungen beim Spielen von Minecraft wurden behoben.
  • Gelegentliche Tonprobleme bei Anrufen behoben.
  • Stabilität des Systems und WLAN-Zuverlässigkeit verbessert.
  • Sicherheitsupdate auf Stand September 2025 gebracht.

Es handelt sich weiterhin um Nothing OS 3.5 auf Basis von Android 15. Ein Beta-Testprogramm zu Nothing OS 4 auf Basis von Android 16 soll allerdings demnächst starten. Die Veröffentlichung der finalen Version ist für Ende des Monats geplant.

