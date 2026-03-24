Google wirbt mit Fake-Fotos aus eurem Urlaub

Was, wenn das Hotel in der Anzeige mal wieder getrickst hat und ein „kurzer Spaziergang“ zum Strand beim Marketing so ausgelegt wurde, dass man den Strand kaum sieht und schon fast ein Auto für den Weg benötigt? Kein Problem.

In einem neuen Werbeclip für das Pixel 10 Pro wirbt Google damit, dass ihr den Fake dann einfach durchzieht und ein 100-faches Zoom-Foto macht. Eure Freunde denken dann, dass ihr direkt am Stand seid. So beschreibt es Google im Detail:

Selbst wenn sich herausstellt, dass die atemberaubende Aussicht, die dir versprochen wurde, kilometerweit entfernt ist, kannst du jetzt mit dem Zoom ein Foto erstellen, das den Eindruck erweckt, als wärst du direkt vor Ort.

Der Werbeclip ist ein schönes Symbolbild für die heutige Fake-Welt, in der man sich online einfach sehr viel besser als in der Realität verkauft. Nicht genug Geld für ein Hotel direkt am Stand? Kein Problem, bei Instagram kannst du es leicht faken.

Ein Werbeclip, der bei mir dafür sorgt, dass ich eher abgeneigt vom Produkt bin, denn natürlich teilt man eher die „schönen“ Fotos, aber ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, dass man so tut, als wäre die eigene Butze direkt an bester Lage.