Die Nintendo Switch 2 kommt schlechter als erwartet an
Nintendo wollte in diesem Quartal eigentlich 6 Millionen Einheiten der Switch 2 produzieren lassen, doch die Konsole kommt nach einem extrem starken Start schlechter als erwartet an. Vor allem auf dem US-Markt kämpft Nintendo gerade.
Nintendo senkt Produktion der Switch 2
Laut Bloomberg hat man die Produktion um 2 Millionen Einheiten auf 4 Millionen Einheiten gesenkt, die sinkende Nachfrage deutete sich bereits an Weihnachten an. Und die Lage wird sich nicht ändern, auch im April reduziert man die Produktion.
Das erklärt, warum Nintendo bisher auf eine Preiserhöhung verzichtete und diese nur andeutete, man kann sich das aktuell doch nicht erlauben. Das neue Pokémon Pokopia kommt zwar sehr gut an, reicht aber nicht für das Ziel von Nintendo aus.
Laut Bloomberg ist das zweite Jahr der Konsole entscheidend für den langen Erfolg einer Hardware, daher geht man davon aus, dass Nintendo diverse Maßnahmen treffen wird, um die Switch 2 attraktiver zu machen, nennt jedoch keine Details.
Die Switch 2 benötigt bessere Nintendo-Spiele
Mich wundert dieser kleine Dämpfer nicht, die Kritik an der Nintendo Switch 2 wird doch immer lauter und wenn Nintendo nicht reagiert, dann könnte dieser Trend anhalten. Wobei es ja noch kein fataler Einbruch ist, die Switch 2 kommt immer noch gut an, es zeigt nur, dass Nintendo hier deutlich höhere Erwartungen hatte.
Doch so ein Blatt kann sich schnell wenden, ein neues Zelda, ein neues Mario, und schon sieht die Lage wieder anders aus. Es wird aber langsam Zeit, dass Nintendo das Lineup zeigt, denn bisher sieht die Spiele-Roadmap 2026 nicht so gut aus.
Den Konsolenkrieg dürfte wohl Sony verloren haben.
Weltweite Verkaufszahlen im Januar 2026:
Sony PS5 760.000 Einheiten
Nintendo Switch2 765.000 Einheiten
Nordamerika und Japan ist Nintendo füvrend und das sind die wichtigsten Märkte.
Du vergleichst einen Monat mit inoffiziellen Zahlen und nimmst eine Konsole, die nicht mal ein Jahr alt ist und eine, die 2020 auf den Markt kam? Kann man machen, ist nur sinnlos.
Sony und Nintendo haben den Konsolenkrieg beide gewonnen, Microsoft hat ihn verloren.
Das sind die neusten weltweiten Zahlen, wenn du bereits von Februar oder März welche hast, dann kannst du sie gerne veröffentlichen.
Du schreibst aber einen negativen Artikel über die Nintendo Switch 2, als ob sie ein Flop wäre. Dabei ist sie erfolgreich am Markt mit über 50 Prozent Marktanteil im Januar.
Ja, Microsoft hat mit der XBox verloren. Warten wir auf das neue Konzept einer Gaming/PC Konsole von MS.
Steam Maschine 2.0 dürfte genauso ein Flop werden wie die erste davon.
Ich schreibe nicht, dass sie ein Flop ist, ich schreibe, dass die Erwartungen von Nintendo höher waren.
Uhd die Zahlen sind nur bedingt relevant, da sie nicht offiziell sind, das sind Analysen. Nicht schlecht, aber die richtigen Zahlen von Nintendo gibt es im April oder Mai.
Zwischen Erwartungen und über 50 Prozent Marktanteil kann es aber keinen zu hohen Unterschied geben? Was wollte Nintendo? 120 Prozent Marktanteil?
Mit mehr Einheiten wird der protentuale Anteil ja nicht 1:1 größer,sondern nur im Verhältnis. Nintendo wollte 2 Millionen Einheiten mehr produzieren (und eben auch verkaufen).