Die Nintendo Switch 2 kommt schlechter als erwartet an

Nintendo wollte in diesem Quartal eigentlich 6 Millionen Einheiten der Switch 2 produzieren lassen, doch die Konsole kommt nach einem extrem starken Start schlechter als erwartet an. Vor allem auf dem US-Markt kämpft Nintendo gerade.

Nintendo senkt Produktion der Switch 2

Laut Bloomberg hat man die Produktion um 2 Millionen Einheiten auf 4 Millionen Einheiten gesenkt, die sinkende Nachfrage deutete sich bereits an Weihnachten an. Und die Lage wird sich nicht ändern, auch im April reduziert man die Produktion.

Das erklärt, warum Nintendo bisher auf eine Preiserhöhung verzichtete und diese nur andeutete, man kann sich das aktuell doch nicht erlauben. Das neue Pokémon Pokopia kommt zwar sehr gut an, reicht aber nicht für das Ziel von Nintendo aus.

Laut Bloomberg ist das zweite Jahr der Konsole entscheidend für den langen Erfolg einer Hardware, daher geht man davon aus, dass Nintendo diverse Maßnahmen treffen wird, um die Switch 2 attraktiver zu machen, nennt jedoch keine Details.

Die Switch 2 benötigt bessere Nintendo-Spiele

Mich wundert dieser kleine Dämpfer nicht, die Kritik an der Nintendo Switch 2 wird doch immer lauter und wenn Nintendo nicht reagiert, dann könnte dieser Trend anhalten. Wobei es ja noch kein fataler Einbruch ist, die Switch 2 kommt immer noch gut an, es zeigt nur, dass Nintendo hier deutlich höhere Erwartungen hatte.

Doch so ein Blatt kann sich schnell wenden, ein neues Zelda, ein neues Mario, und schon sieht die Lage wieder anders aus. Es wird aber langsam Zeit, dass Nintendo das Lineup zeigt, denn bisher sieht die Spiele-Roadmap 2026 nicht so gut aus.