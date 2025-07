Google zeigt mit Pixel Watch, was ich bald von der Apple Watch erwarte

KI und Chatbots sind ein großes Thema und ich nutze sie auch gerne und immer häufiger im Alltag. Viele Unternehmen versuchen es auch immer wieder mit eigener KI-Hardware, selbst OpenAI (ChatGPT) kommendes Jahr. Was ich aber alles nicht benötige, denn ich trage bereits ein Gerät, welches hoffentlich bald smarter wird.

Google macht die Smartwatch schlauer

Die Rede ist von einer Apple Watch, die aber nativ nur Siri unterstützt und somit, freundlich ausgedrückt, sehr dumm ist. Daher schaue ich etwas neidisch auf die gestrige Ankündigung von Google, denn Wear OS bekommt Gemini, einen guten KI-Chatbot und neben der Pixel Watch ist dieser auch bei Samsung zu finden.

Google Gemini wird Teil von Wear OS 6 sein, kommt aber auch ab sofort nach und nach auf Uhren mit Wear OS 4 oder Wear OS 5. So eine Lösung hätte ich wirklich gerne auf der Apple Watch, da öffnet mir Siri in 9 von 10 Fällen, selbst bei simplen Fragen, ein kleines Browserfenster und ich darf dann Details suchen und lesen.

Siri muss jetzt dringend besser werden

Vor ein paar Tagen gab es das Gerücht, dass Apple womöglich die Technik von OpenAI für Siri einkaufen könnte, was meine bevorzugte Wahl wäre. Ein Siri mit den Fähigkeiten von ChatGPT am Handgelenk. So würde man der Vision einer Uhr, wie man sie aus zahlreichen Filmen wie Star Trek und Co. kennt, sehr nah kommen.

Ich will jedenfalls keines dieser ganzen KI-Produkte, die bald anstehen, ich will nicht noch ein Armband tragen, kein Halsband mit einem Chatbot und auch nicht im Ohr, ich trage schon eine „smarte“ Uhr am Handgelenk. Es wäre schön, denn diese bald so wirklich smart wird. Mal schauen, was Apple für Siri ab 2026 vorgesehen hat.

-->