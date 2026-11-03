Devs und Geeks

Google zerschlägt XCPE-Botnetz mit 1,3 Millionen Android-TV-Boxen

René Hesse
Von
1 Kommentar
Android Tv Logo Header

Google hat gemeinsam mit Sicherheitspartnern das XCPE-Botnetz angegriffen, das mehr als 1,3 Millionen Android-TV-Boxen infiziert hatte.

Nach Erkenntnissen der Google Threat Intelligence Group steckt der chinesische Gerätehersteller Videostrong Technology hinter der Schadsoftware. Google geht mit hoher Sicherheit davon aus, dass das Unternehmen die Hintertür absichtlich in seine Geräte integrierte, um damit Geld zu verdienen.

Die Malware war über mehrere Jahre hinweg in der Firmware verschiedener Geräte und Marken enthalten. Nutzer konnten sie nicht dauerhaft entfernen, da sie sich nach einem Neustart automatisch erneut installierte.

XCPE-Botnetz: Google sperrt Hersteller Videostrong

Über die Hintertür konnten weitere Schadprogramme nachgeladen werden. Diese dienten unter anderem dem Werbebetrug oder verwandelten Geräte unbemerkt in Proxyserver, über die fremder Internetverkehr geleitet wurde.

Google nennt mehrere Maßnahmen gegen das Netzwerk:

  • Rechtliche Schritte gegen die Steuerungsserver und Domains des Botnetzes.
  • Maßnahmen gegen die Infrastruktur von mehr als einem Dutzend weiterer Malware-Familien.
  • Ausschluss von Videostrong und verbundenen Unternehmen aus der Herstellung zertifizierter Android-Geräte.
  • Verbesserte Sicherheitsprüfungen für die Firmware zertifizierter Android-TV-Geräte.

Laut Google könnten durch die Maßnahmen gegen zusätzliche Malware-Netzwerke mindestens 10 Millionen weitere kompromittierte Geräte den Zugang ihrer Betreiber verlieren.

Die technischen Möglichkeiten der Schadsoftware gingen weit über unerwünschte Werbung hinaus. Google beobachtete unter anderem heimliche Bildschirmaufnahmen, das Auslesen sensibler Daten und die Ausführung von Befehlen auf infizierten Geräten.

Betroffen waren überwiegend Android-TV-Boxen, vereinzelt aber auch andere vernetzte Android-Geräte.

Besonders problematisch ist die Herkunft der Malware. Wer ein bereits ab Werk manipuliertes Gerät kauft, kann sich selbst mit vorsichtiger App-Nutzung kaum schützen. Der Fall macht deutlich, wie wichtig die Kontrolle der gesamten Firmware und nicht nur nachträglich installierter Anwendungen ist.

Zubehör · 3. November 2026

AAWireless kündigt neues Ladegerät mit Qi2 für Autos an

AAWireless geht neue Wege und nach zahlreichen Adaptern, mit denen man Android Auto oder Apple CarPlay kabellos nutzen kann, wird… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Ronald 🔅
    sagt am

    Komisch, schon mehr als drei Stunden vergangen und immer noch kein Kommentar, bzw. „Richtigstellung“, seitens Carlo.

    Antworten

Mehr entdecken
Bundesregierung legt Gesetzentwurf zur digitalen Bonpflicht vor
03.11.26 · Handel
Apple HomeView Ultra könnte 2028 kommen
03.11.26 · Smart Home
Neato-Saugroboter: Vacuula ersetzt die bisherige Cloud-Anbindung
24.10.26 · Devs und Geeks
Lebara Black Deals: Mobilfunktarife dauerhaft 25 Prozent günstiger
03.11.26 · Tarife
Kurz vor GTA 6: So langsam geht die PlayStation 5 aus
03.11.26 · News
Porsche führt neues Infotainment für vier Modelle ein
03.11.26 · Mobilität
Hacker manipulieren Supermarkt-Kühlanlagen in Europa
02.11.26 · Handel · Update
Audi rennen gerade die Mitarbeiter davon
03.11.26 · Mobilität
freenet und klarmobil: Große IT-Störung legt Onlineshops lahm
03.11.26 · Dienste
Mercedes-Benz verkauft europäische Schnellladeparks an Electra
03.11.26 · Mobilität
Du bist hier: Google
mobiFlip / News / Devs und Geeks / Google zerschlägt XCPE-Botnetz mit 1,3 Millionen Android-TV-Boxen