GTA 6 ab heute bei Kaufland im Angebot

Es ist der 16. November, diese Woche erscheint offiziell GTA 6. Und man merkt, dass die Händler das Spiel nutzen wollen, um Kunden in die Filialen zu locken. So auch Kaufland, die ab heute GTA 6 in begrenzter Stückzahl im Angebot haben.

Ab heute gibt es GTA 6 für 69,99 Euro bei Kaufland im Angebot. Aber mit ein paar Einschränkungen. Zum einen benötigt ihr die Kaufland Card, die zwar nichts kostet, für einige aber dennoch eine Hürde ist. Und das Angebot gibt es nur vor Ort in den Filialen, nicht online.

Die Schwarz-Gruppe bietet GTA 6 also erneut 10 Euro günstiger an und obwohl man das sicher nicht müsste, setzt man darauf, dass die Kunden a) in die Stores kommen und b) sich die Käufer die Kundenkarten holen (wie bei LIDL auch schon).

Aber Kaufland-Kunden haben die Kaufland Card mittlerweile häufiger, man wird ja immer an der Kasse damit genervt, für einige ist das also vielleicht kein Umstand und 10 Euro haben oder nicht haben kann dann doch ein gutes Argument sein.

Gut zu wissen Es handelt sich um eine physische Version, aber mit Code in der Box. Den Code gibt man ein und der Preload startet dann auch direkt auf der Konsole. Man bekommt somit auch die Vorbesteller-Boni. Die Xbox-Version ist nicht im Angebot.

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