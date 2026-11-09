GTA 6 auf der PS5 Pro: Neue PSSR-Version, aber kein VRR
Sony und Rockstar machen es bis zum Ende spannend, ob wir auf der PS5 Pro mehr als nur 30 fps sehen werden, wovon man bei den anderen Konsolen sicher ausgehen kann. Eine Frage, die sich aber einige gestellt haben, ist die nach VRR.
Aktuell untersuchen einige den Code von GTA 6 und laut Tex2 gibt es keine Hinweise für VRR. GTA 6 unterstützt theoretisch 120 Hz, aber der Code deutet im Moment nicht auf VRR hin. Gut möglich, dass VRR erst später nachgereicht wird.
Interessant ist allerdings, dass GTA 6 eine neue Version von PSSR nutzt, aktuelle Spiele unterstützen Version 13.0, auch bekannt als PSSR 2 (nennt Sony aber nicht öffentlich so). Bei GTA 6 kommt Version 13.6 zum Einsatz, die bisher nicht offiziell ist. Gut möglich, dass Sony und Rockstar noch enger zusammengearbeitet haben.
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Wurde doch gesagt das auf der PS5 Pro auch nur 30FPS unterstützt werden oder hab ich das falsch in Erinnerung. Hoffentlich nutzt man auf der normalen PS5 auch QSSR.
Nein, sie haben bisher nichts zu den fps gesagt, weder auf der normalen PS5, noch auf der Pro. Analysen haben nur gezeigt, dass es bei der PS5 mit 30 fps läuft, alles andere wäre auch seltsam. Eine grobe Aussage aus den Previews wird aber gerne als „sichere Aussage“ für 30 fps auf „allen Konsolen“ verkauft. Ein finales Statement zur Pro fehlt weiterhin.
Ich meine aber schon, dass eine der Personen, die vorab im Gespräch mit Rockstar waren, bestätigt hat, dass es auch auf der PS5 Pro nur 30 FPS geben wird. Ebenso gab es ja schon den kurzzeitigen Leak einer regionalen Sony-Seite, welche die Vorteile der PS5 Pro genannt hat, wo die FPS-Zahl ebenfalls keine Erwähnung fand. Und das wäre wohl ziemlich sicher erwähnt worden, würde es hier einen Unterschied geben. Natürlich zählt das beides nicht als offizielle Information, aber ich würde schon sehr davon ausgehen, dass es auch bei der PS5 Pro „nur” 30 FPS sind – was ich aber auch gar nicht für so schlimm finde, solange die FPS-Zahl konstant ist. Ich finde diesen Punkt ehrlich gesagt ähnlich überbewertet wie Megapixel bei Smartphone-Kameras, weil die Zahl alleine gar nicht so viel aussagt, wie manche daraus machen.