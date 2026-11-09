Gaming

GTA 6 auf der PS5 Pro: Neue PSSR-Version, aber kein VRR

Oliver Schwuchow
Von
3 Kommentare
Gta 6 Jason Duval

Sony und Rockstar machen es bis zum Ende spannend, ob wir auf der PS5 Pro mehr als nur 30 fps sehen werden, wovon man bei den anderen Konsolen sicher ausgehen kann. Eine Frage, die sich aber einige gestellt haben, ist die nach VRR.

Aktuell untersuchen einige den Code von GTA 6 und laut Tex2 gibt es keine Hinweise für VRR. GTA 6 unterstützt theoretisch 120 Hz, aber der Code deutet im Moment nicht auf VRR hin. Gut möglich, dass VRR erst später nachgereicht wird.

Interessant ist allerdings, dass GTA 6 eine neue Version von PSSR nutzt, aktuelle Spiele unterstützen Version 13.0, auch bekannt als PSSR 2 (nennt Sony aber nicht öffentlich so). Bei GTA 6 kommt Version 13.6 zum Einsatz, die bisher nicht offiziell ist. Gut möglich, dass Sony und Rockstar noch enger zusammengearbeitet haben.

DATEN, TRENDS & TOOLSInteraktive Auswertung

GTA im Wandel der Zeit: Alle Spiele, Rekorde und Fun Facts

Von den ersten GTA-Spielen im Jahr 1997 bis GTA 6: Entdecke die Geschichte von Grand Theft Auto mit interaktiven Diagrammen, Verkaufszahlen, Veröffentlichungen und spannenden …
Auswertung öffnen
Gaming · 9. November 2026

GTA 6: Der Download ist offiziell gestartet

In Neuseeland ist bereits der 10. November und somit wird ab sofort auf sehr vielen Konsolen der Preload von GTA … | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden 3 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Cris 🪴
    sagt am

    Wurde doch gesagt das auf der PS5 Pro auch nur 30FPS unterstützt werden oder hab ich das falsch in Erinnerung. Hoffentlich nutzt man auf der normalen PS5 auch QSSR.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Cris ⇡

      Nein, sie haben bisher nichts zu den fps gesagt, weder auf der normalen PS5, noch auf der Pro. Analysen haben nur gezeigt, dass es bei der PS5 mit 30 fps läuft, alles andere wäre auch seltsam. Eine grobe Aussage aus den Previews wird aber gerne als „sichere Aussage“ für 30 fps auf „allen Konsolen“ verkauft. Ein finales Statement zur Pro fehlt weiterhin.

      Antworten
      1. Tom 🔅
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Ich meine aber schon, dass eine der Personen, die vorab im Gespräch mit Rockstar waren, bestätigt hat, dass es auch auf der PS5 Pro nur 30 FPS geben wird. Ebenso gab es ja schon den kurzzeitigen Leak einer regionalen Sony-Seite, welche die Vorteile der PS5 Pro genannt hat, wo die FPS-Zahl ebenfalls keine Erwähnung fand. Und das wäre wohl ziemlich sicher erwähnt worden, würde es hier einen Unterschied geben. Natürlich zählt das beides nicht als offizielle Information, aber ich würde schon sehr davon ausgehen, dass es auch bei der PS5 Pro „nur” 30 FPS sind – was ich aber auch gar nicht für so schlimm finde, solange die FPS-Zahl konstant ist. Ich finde diesen Punkt ehrlich gesagt ähnlich überbewertet wie Megapixel bei Smartphone-Kameras, weil die Zahl alleine gar nicht so viel aussagt, wie manche daraus machen.

        Antworten

Mehr entdecken
Rockstar und PlayStation kündigen GTA-Festival zum Launch an
09.11.26 · Unterhaltung
Lidl erhöht Mindesteinstiegslohn auf 16 Euro
09.11.26 · Handel
GTA 6: Der Download ist offiziell gestartet
09.11.26 · Gaming
Samsung: Die Galaxy AI kostet schon bald Geld
09.11.26 · Dienste
Das neue Assassin’s Creed kommt später als viele denken
09.11.26 · Gaming
Mercedes EQE ist als Elektroauto gescheitert
09.11.26 · Mobilität
Farizon SV: Neuer Elektrotransporter soll Ladepausen verkürzen – bietet 170 kW und 330 Nm
07.11.26 · Mobilität · Update
PlayStation Portal: Neue Version ist offiziell
09.11.26 · Gaming
Apple AirPods Pro 3 mit freenet: Bundle bringt 50 GB im Telekom-Netz – letzte Chance!
27.10.26 · Tarife · Update
GTA 6: MediaMarkt zeigt den Inhalt der Box
09.11.26 · Gaming
Du bist hier: GTA
mobiFlip / News / Gaming / GTA 6 auf der PS5 Pro: Neue PSSR-Version, aber kein VRR