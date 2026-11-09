GTA 6 auf der PS5 Pro: Neue PSSR-Version, aber kein VRR

Sony und Rockstar machen es bis zum Ende spannend, ob wir auf der PS5 Pro mehr als nur 30 fps sehen werden, wovon man bei den anderen Konsolen sicher ausgehen kann. Eine Frage, die sich aber einige gestellt haben, ist die nach VRR.

Aktuell untersuchen einige den Code von GTA 6 und laut Tex2 gibt es keine Hinweise für VRR. GTA 6 unterstützt theoretisch 120 Hz, aber der Code deutet im Moment nicht auf VRR hin. Gut möglich, dass VRR erst später nachgereicht wird.

Interessant ist allerdings, dass GTA 6 eine neue Version von PSSR nutzt, aktuelle Spiele unterstützen Version 13.0, auch bekannt als PSSR 2 (nennt Sony aber nicht öffentlich so). Bei GTA 6 kommt Version 13.6 zum Einsatz, die bisher nicht offiziell ist. Gut möglich, dass Sony und Rockstar noch enger zusammengearbeitet haben.

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