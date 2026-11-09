GTA 6: Der Download ist offiziell gestartet

In Neuseeland ist bereits der 10. November und somit wird ab sofort auf sehr vielen Konsolen der Preload von GTA 6 anlaufen. Bei uns geht es dann in 12 Stunden los.

Auf der PlayStation 5 wird euch eine sehr bekannte Grafik begegnen, die Rockstar im Sommer teilte, als der Vorverkauf startete (und die ich als Beitragsbild genutzt habe). Und auch die Hintergrundmusik ist schon seit einigen Stunden bekannt:

The GTA 6 PlayStation 5 Home Screen background music has been discovered (first by @Word). We can also confirm the background image used for the game on PS5 is the Jason and Lucia Beach artwork displayed below. pic.twitter.com/AZM9Ng3kDF — iGrandTheftAuto.com (@iGrandTheftAuto) November 9, 2026

Das Marketing ist voll angelaufen, wir haben den Launch Trailer, wir haben sogar eine Launch Gallery, wir haben den Inhalt der Box, es gibt Merch (wenn auch nicht wirklich gut verfügbar) und fast alle Fragen sind geklärt (aber noch einige offen).

Die Werbespots laufen langsam im TV, die Plakate hängen und neue kommen jeden Tag dazu, in 10 Tagen geht es los und das merkt man. Ich bin gespannt, was wir bis dahin noch alles sehen werden (abseits der Reviews, die nächste Woche kommen).

Ich hätte mir noch etwas mehr Details zur Welt erhofft, zu den Städten, der Umwelt und was so alles zum fiktiven Florida in GTA 6 gehört. Doch ich vermute, dass das ein Highlight des Spiels wird (das Erkunden) und Rockstar das als Überraschung für Spieler offen lässt. Daher gibt es die Karte erst zum Release am 19. November.

Doch da wird noch ein bisschen was kommen, das steht fest, es hat sicher einen Grund, warum man den Preload zwei Tage vorgezogen hat. Rockstar bringt gerne Inhalte am Donnerstag und eine Woche vor Start gibt es sicher ein Highlight.

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