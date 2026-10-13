Gaming

GTA 6: Eine Karte soll in der Box enthalten sein

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

Rockstar startete vor ein paar Wochen den Vorverkauf für GTA 6 und sorgte mit der physischen Version für viel Aufsehen, da es keine Disc mehr gibt. Man bekommt nur noch einen Code in der Box. Wozu also überhaupt noch eine Box anbieten?

Gibt es Inhalte in der Box, für die sich das lohnt? Womöglich schon, denn man hat bisher noch keine Details zum Inhalt der Box für GTA 6 verraten, bei GameStop war aber die Woche zu lesen, dass es eine Karte für alle Sammler in der Box gibt.

Ich wäre noch vorsichtig, denn bei Rockstar selbst hat man noch keine Details zum Inhalt der Box verraten und auch bei Amazon gibt es keinen Hinweis für den Inhalt bei GTA 6. Auf der anderen Seite würde es mich stark wundern, wenn man nicht wenigstens eine Karte in die Box packt, diese wäre sonst echt komplett unnötig.

Spätestens am 12. November wissen wir mehr, denn GTA 6 erscheint zwar erst am 19. November, da startet aber der Preload. Und das auch für Käufer einer Box, die ein paar Tage vorher ausgeliefert wird. In einem Monat sind wir also schon schlauer.

Unterhaltung · 13. Oktober 2026

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  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Na also wenn me Karte drin ist kauf ich’s mir doch.

    Antworten
  2. Hazz 🔅
    sagt am

    Ich bin sicher nicht der größte Umweltschüter und könnte sicher noch mehr für die Umwelt machen. Ein Produkt was quasi ohne Inhalt verkauft wird und mit einer Plastikhülle daher kommt sollte man nicht verkaufen. Verstehe wirklich nicht wieso Rockstar solche Probleme hat eine physische Version zu verkaufen. Wenn ich an die PC Version denke schaudert es mich schon, da man zusätzlich noch den schlechtesten Launcher auf dem Markt installieren muss.

    Antworten

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