Unterhaltung

Scrubs geht weiter: Datum für Staffel 2 bei Disney+ steht fest

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

In den USA läuft die zweite Staffel der Neuauflage von Scrubs schon seit dem 30. September, wir müssen uns aber mal wieder etwas gedulden. In Deutschland geht es erst am 18. November 2026 weiter und wieder exklusiv im Abo bei Disney+.

Die zweite Staffel kommt überraschend früh, denn die erste Staffel erschien ja erst im Frühjahr, aber vermutlich wurden beiden zusammen gedreht, denn man hat das Comeback von Scrubs als Serie bei Disney+ direkt auf mehrere Jahre ausgelegt.

Ich fand die erste Staffel (oder die 10. Staffel, wie man es sieht) ganz solide. Nicht auf dem Level der alten Serie, aber auch besser als das letzte Comeback, was ich gerne vergesse. Wenn man dieses Level also halten kann (vielleicht sogar steigern, wenn sich das Team eingespielt hat), dann freue ich mich auf weitere Staffeln.

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  1. TVWahnsinniger 👋
    sagt am

    Scrubs ist so gefühlt Anfang 2000er und vollkommen uninteressant. Das hat damals schon keiner geschaut.

    Da ist nur noch Malcom irgendwo drin schlimmer oder Bully mit LOL.

    Wer so was schaut, der sollte lieber den Arzt rufen.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu TVWahnsinniger ⇡

      Ich weiß bei diesen Kommentaren nie, ob das ein pubertierender Teenager, der das wirklich ernst meint, oder einfach nur ein Troll ist, der sich einen Spaß erlaubt 😄

      Antworten

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