Scrubs geht weiter: Datum für Staffel 2 bei Disney+ steht fest

In den USA läuft die zweite Staffel der Neuauflage von Scrubs schon seit dem 30. September, wir müssen uns aber mal wieder etwas gedulden. In Deutschland geht es erst am 18. November 2026 weiter und wieder exklusiv im Abo bei Disney+.

Die zweite Staffel kommt überraschend früh, denn die erste Staffel erschien ja erst im Frühjahr, aber vermutlich wurden beiden zusammen gedreht, denn man hat das Comeback von Scrubs als Serie bei Disney+ direkt auf mehrere Jahre ausgelegt.

Ich fand die erste Staffel (oder die 10. Staffel, wie man es sieht) ganz solide. Nicht auf dem Level der alten Serie, aber auch besser als das letzte Comeback, was ich gerne vergesse. Wenn man dieses Level also halten kann (vielleicht sogar steigern, wenn sich das Team eingespielt hat), dann freue ich mich auf weitere Staffeln.

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt.

Kostenlos testen ↗