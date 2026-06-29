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GTA 6: Es „gibt derzeit keine Pläne“ für eine Disk

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GTA 6 dominierte letzte Woche die Meldungen, da der Vorverkauf startete. Aber nicht nur positiv, sondern in einigen Kreisen sehr negativ, denn Rockstar bestätigte, dass es keine Disk in der Verpackung geben wird. Dann gab es kurz Entwarnung.

Eine bekannte Quelle gab an, dass eine Disk-Version im Dezember folgen soll, was aber nicht stimmt, so mehrere vertraute Personen laut The Hollywood Reporter. Die Quelle liegt falsch und auch die Support-Mail von Rockstar, welche die Runde im Netz machte und in der von einer physischen Version die Rede war, stimmt nicht.

Es „gibt derzeit keine Pläne, Discs für Grand Theft Auto VI zu produzieren – weder zum Verkaufsstart noch Monate danach“, so THW. Einige haben vermutet, dass es zum Start keine Disk gibt, um Leaks zu vermeiden, das ist also nicht der Grund.

Was die Frage aufwirft, wozu man dann überhaupt eine Box produzieren lässt, in der nur ein Code liegt, diesen könnte man auch anders verkaufen. Kompakter und umweltschonender. Ich glaube aber nicht, dass diese Diskussion einen Einfluss auf die Verkaufszahlen haben wird, jedenfalls keinen großen, die meisten kaufen digital.

PS: Auch der sehr zuverlässige „NateTheHate“ hat sich umgehört und verraten, dass sich eine physische Version mit Disk bisher nicht bei GTA 6 andeutet.

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28. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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