GTA 6: Vorbestellungen starten mit massiver Kritik

GTA 6 kann ab sofort offiziell vorbestellt werden und ist ab heute auch bei Amazon Deutschland zu finden. 80 Euro möchte Rockstar dafür haben, 100 Euro kostet die Ultimate Edition. Teuer, aber war zu erwarten, das ist nicht der große Kritikpunkt.

Seit gestern ist bekannt, dass die physische Version, also auch die Version bei Amazon und Co., nur einen Download-Code enthält. Als Grund wird der Preload am 12. November genannt, die Box für GTA 6 kommt also an diesem Tag bei euch an.

Einige vermuten, dass es auch daran liegt, dass niemand das Spiel vorher starten kann, aber es würde ja Wege geben, wie man sowas vermeiden kann. Doch genau das hat zu massiver Kritik geführt und einige Shops bieten GTA 6 gar nicht erst an.

Erste Shops bieten GTA 6 nicht an

Video Games Plus machte gestern den Anfang und weitere Shops folgten, sie werden GTA 6 nicht zum Verkauf anbieten, wenn nur ein Code in der Box ist. Wenn später eine Version mit Disk kommen sollte, wird man GTA 6 gerne auch anbieten.

Ich glaube zwar nicht, dass das einen großen Einfluss auf die Verkaufszahlen haben wird und digitale Downloads so oder so dominieren würden, aber es hat mal wieder die Diskussion um die Zukunft der physischen Datenträger bei Spielen entfacht.

Meine Position sollte Lesern bekannt sein, mir ist es relativ egal, ich habe sogar ein Laufwerk für die PS5 Pro hier und noch nie eingebaut. Aber ich kann verstehen, wenn man das noch möchte. Auch wenn ich nicht glaube, dass es die Zukunft ist.

Wozu überhaupt eine Box verkaufen?

Was ich aber verstehe, ist die Kritik, wie Rockstar das bei GTA 6 löst. Wozu eine Box produzieren und verkaufen, wenn es nur ein Code ist? Wäre es, vor allem mit Blick auf die Umwelt, nicht logischer, wenn man diese Box dann einfach ganz weglässt?

Entweder man verkauft den Inhalt als physische Version oder man denkt auch mal ein bisschen an die Umwelt und lässt die Plastikbox weg, dann müssen da auch keine Container um die Welt verschifft werden. Das wäre nur mal so ein Gedanke.

Am Ende glaube ich aber, dass das ein Thema für die Gamingszene ist und das die breite Masse nicht interessiert. Ein paar werden sich ärgern, dass man es nicht gebraucht verkaufen kann, die meisten werden es aber einfach kaufen und zocken.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.