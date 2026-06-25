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GTA 6 soll „später“ eine Disk-Version bekommen

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Die Vorbestellungen für GTA 6 sind gestartet, wer aber heute seine Box direkt bei Amazon bestellt, der bekommt nur eine Hülle mit einem Code. Dies sorgt seit dem für Kritik, da Rockstar selbst keine echten Gründe nennt. Man wirbt damit, dass die „physische Version“ am Preload teilnimmt, mehr sagt man aber irgendwie nicht.

Doch eine Disk-Version soll später folgen, so Graczdari von der polnischen Seite PPL, der genau das vorhersagte. Angeblich wird Rockstar noch im Dezember eine Version mit Datenträger auf den Markt bringen. Man will die CD nicht streichen, das wurde aber eben, wenn es denn so stimmt, alles nicht ganz optimal kommuniziert.

Auf der anderen Seite, würde Rockstar das schon jetzt bestätigen, würde das die Verkaufszahlen zum Marktstart sicher negativ beeinflussen. Wenn es also stimmt, dann gehe ich davon aus, dass wir das erst nach dem 19. November erfahren, da sonst viele abspringen und auf die „echte“ physische Version warten werden.


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  1. Michael 🏅
    sagt am

    😮 Ich komme in ein paar Wochen wieder, wenn mobiflip nicht mehr gta6flip ist.

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