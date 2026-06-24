Rockstar: GTA 6 ist ein „Singleplayer-Erlebnis“

Am 19. November startet GTA 6 und heute um Mitternacht startet der Vorverkauf für das neue Spiel. Wer direkt zum Start dabei sein möchte, der zahlt zwischen 80 und 100 Euro, und es gibt noch einen kostenlosen Monat für GTA+ von Rockstar dazu.

Was es allerdings nicht gibt, und das wird durch die Formulierung sehr klar, ist ein Online-Modus zum Start. Rockstar betont, dass es ein „Singleplayer-Erlebnis“ im November ist. Wie und wann (und ob) GTA Online kommt, ist noch nicht bekannt.

Es ist stark davon auszugehen, dass GTA Online mit dabei ist und Rockstar nicht die alte Version, die GTA 5 als Basis nutzt, laufen lässt, aber vor den Vorbestellungen wird es wohl keine Details zur kommenden Cashcow bei Rockstar Games geben.

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