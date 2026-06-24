Gaming

Rockstar: GTA 6 ist ein „Singleplayer-Erlebnis“

Autor-Bild
Von
|

Am 19. November startet GTA 6 und heute um Mitternacht startet der Vorverkauf für das neue Spiel. Wer direkt zum Start dabei sein möchte, der zahlt zwischen 80 und 100 Euro, und es gibt noch einen kostenlosen Monat für GTA+ von Rockstar dazu.

Was es allerdings nicht gibt, und das wird durch die Formulierung sehr klar, ist ein Online-Modus zum Start. Rockstar betont, dass es ein „Singleplayer-Erlebnis“ im November ist. Wie und wann (und ob) GTA Online kommt, ist noch nicht bekannt.

Es ist stark davon auszugehen, dass GTA Online mit dabei ist und Rockstar nicht die alte Version, die GTA 5 als Basis nutzt, laufen lässt, aber vor den Vorbestellungen wird es wohl keine Details zur kommenden Cashcow bei Rockstar Games geben.

Kommentar: Die Ära der 1000-Euro-Konsolen ist da

Wir haben es uns alle gedacht, vor allem nach dem massiven Preisanstieg beim Steam Deck, die Steam Machine kostet in…

23. Juni 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Rockstar: GTA 6 ist ein „Singleplayer-Erlebnis“
Weitere Neuigkeiten
Preise stehen fest: Das kostet GTA 6 für Konsolen
in Gaming
GTA 6: Uhrzeit für Vorbestellungen, Ultimate Edition und keine physische Version
in Gaming
Captain America Marvel
Disney wollte den Mega-Deal, aber Apple hatte kein Interesse
in Marktgeschehen
Die Girocard möchte ab 2027 neue Wege gehen
in Fintech
JAC Motors: Nächste China-Automarke will Deutschland erobern
in Mobilität
Ferrari zieht nach Elektroauto-Debakel erste Konsequenzen
in Mobilität
Das ist die neue Samsung Galaxy Watch Ultra 2
in Wearables
Nissan Logo Header
Nissan stellt wichtiges Elektroauto überraschend ein
in Mobilität
Volkswagen startet mit Software wieder neu durch
in Mobilität
GTA 6: Zwei Grafikmodi und optimiert für die PS5
in Gaming