GTA 6: Neue Details zum Spiel aufgetaucht

Rockstar hat den Vorverkauf für GTA 6 gestartet, wenn auch mit durchaus viel Kritik zum Anfang. In den letzten Tagen gab es viele Details und Screenshots, aber der Fokus lag auf den Boxen für das Spiel, weniger auf Grand Theft Auto VI selbst.

Ein dritter Trailer dürfte bald folgen, bei den letzten Spielen reichte Rockstar einen weiteren Trailer auch erst nach Vorverkauf nach. Bei Amazon in Brasilien liefert der Eintrag zum Spiel aber schon etwas mehr Details als bei Amazon Deutschland.

Die ersten Punkte sind bekannt, das mit den zwei spielbaren Protagonisten war klar, aber nicht direkt bestätigt, soziale Netzwerke gab es als Gerücht, war aber bisher noch nicht offiziell und das mit der größeren Karte und besseren Grafik konnten wir uns denken. Das scheinen also die Highlights des neuen GTA von Rockstar zu sein.

VERFÜGBAR AB DEM 19.11.2026 MIT VORZEITIGEM VERSAND.

FORMAT „CODE IN BOX“: PHYSISCHE VERSION VON GTA VI MIT EINEM DOWNLOAD-CODE IN DER VERPACKUNG.

FORMAT „CODE IN BOX“: PHYSISCHE VERSION VON GTA VI MIT EINEM DOWNLOAD-CODE IN DER VERPACKUNG. VORVERKAUF: Alle Vorbestellungen und Käufe von Grand Theft Auto VI, die vor dem 20. November getätigt werden, erhalten das „Vintage Vice City“-Paket, eine Sammlung von Gegenständen, die an die Zeit erinnern, als die Neonlichter am hellsten leuchteten.

GRÖSSERE KARTE: Erkunde Vice City, Strände, Sümpfe, Kleinstädte und verschiedene Regionen von Leonida.

Erkunde Vice City, Strände, Sümpfe, Kleinstädte und verschiedene Regionen von Leonida. ZWEI SPIELBARE PROTAGONISTEN: Wechsle im Verlauf der Geschichte zwischen Jason und Lucia hin und her und nimm gemeinsam an Missionen teil.

Wechsle im Verlauf der Geschichte zwischen Jason und Lucia hin und her und nimm gemeinsam an Missionen teil. EINE LEBENDIGERE OFFENE WELT: NPCs mit eigenen Routinen, zufällige Ereignisse, interaktive Einrichtungen und ein noch intensiveres Eintauchen in die Spielwelt.

NPCs mit eigenen Routinen, zufällige Ereignisse, interaktive Einrichtungen und ein noch intensiveres Eintauchen in die Spielwelt. INTEGRIERTE SOZIALE MEDIEN: Schau dir virale Videos an, folge Influencern und entdecke weltweite Ereignisse über das Handy im Spiel.

Schau dir virale Videos an, folge Influencern und entdecke weltweite Ereignisse über das Handy im Spiel. GRAFIK DER NEUEN GENERATION: Fortschrittliche Beleuchtung, dynamisches Wetter, natürlichere Animationen und ein hohes Maß an Detailtreue in den Umgebungen.

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