GTA 6 Online könnte noch sehr lange dauern

Am kommenden Donnerstag startet GTA 6, wenn auch nur für Konsolen und auch nur als „Singleplayer-Erlebnis“, wie es Rockstar im Vorfeld immer wieder ganz klar betont hat. Zwei Dinge fehlen aber noch, die PC-Version und GTA 6 Online.

Die PC-Version könnte sehr zügig kommen, schon im ersten Quartal 2027, doch GTA 6 Online wird vielleicht noch eine ganze Weile dauern. In einem Video von Bloomberg ist von „einem Jahr später“ die Rede, sprich irgendwann Ende 2027.

Diese Information wurde aber eher nebenbei genannt, das ist keine exklusive Meldung von Bloomberg, man sollte es noch mit Skepsis betrachten. Ich denke aber durchaus, dass Rockstar mindestens bis Herbst mit einem neuen Online-Modus warten wird. Dazu passt auch, dass man GTA Online immer noch pusht.

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