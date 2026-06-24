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Preise stehen fest: Das kostet GTA 6 für Konsolen

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Die Vorbestellungen für GTA 6 starten um Mitternacht, in der deutschen Meldung wurde uns allerdings noch kein Preis für das Spiel genannt. Auf der Rockstar-Seite waren die Preise für die beiden Versionen auch nicht zu sehen, aber mittlerweile hat sich Rockstar Games gemeldet und die offiziellen Preise für GTA 6 mitgeteilt:

  • Grand Theft Auto VI: 79,99 Euro
  • Grand Theft Auto VI Ultimate Edition: 99,99 Euro

Vorbesteller bekommen das „Vintage Vice City Pack“ und die Ultimate Edition hat noch mehr exklusive Inhalte. Aber, und das finde ich gut, bei keiner Version darf man früher spielen. Diesen Trend macht Rockstar Games nicht mit, das ist wichtig.

Kommentar: Die Ära der 1000-Euro-Konsolen ist da

Wir haben es uns alle gedacht, vor allem nach dem massiven Preisanstieg beim Steam Deck, die Steam Machine kostet in…

23. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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