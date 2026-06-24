Preise stehen fest: Das kostet GTA 6 für Konsolen

Die Vorbestellungen für GTA 6 starten um Mitternacht, in der deutschen Meldung wurde uns allerdings noch kein Preis für das Spiel genannt. Auf der Rockstar-Seite waren die Preise für die beiden Versionen auch nicht zu sehen, aber mittlerweile hat sich Rockstar Games gemeldet und die offiziellen Preise für GTA 6 mitgeteilt:

Grand Theft Auto VI: 79,99 Euro

79,99 Euro Grand Theft Auto VI Ultimate Edition: 99,99 Euro

Vorbesteller bekommen das „Vintage Vice City Pack“ und die Ultimate Edition hat noch mehr exklusive Inhalte. Aber, und das finde ich gut, bei keiner Version darf man früher spielen. Diesen Trend macht Rockstar Games nicht mit, das ist wichtig.

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