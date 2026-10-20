GTA 6: Rockstar wollte angeblich Daft Punk haben

Der Soundtrack für GTA 6 stammt von Justice aus Frankreich, einem Duo, was sich auf elektronische Musik spezialisiert hat. Doch Rockstar Games kontaktierte deren Manager Pedro Winter angeblich nicht für Justice, man wollte Daft Punk zurück.

Laut „Has it Leaked“, die bei Musik-Leaks sehr zuverlässig sind, aber eigentlich wenig mit Gaming zu tun haben, wurde das Management ursprünglich für Daft Punk kontaktiert und Rockstar wollte für ein Comeback sehr viel Geld bezahlen.

Ein kleiner Funfact an dieser Stelle, denn Daft Punk ist am Album für das Spiel zum Teil beteiligt. Guy-Manuel de Homem-Christo ist der Produzent für den Song von Travis Scott, er war die eine Hälfte von Daft Punk und ist immer noch sehr aktiv.

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