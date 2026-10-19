In einem Monat erscheint endlich GTA 6

Die einen sind genervt von den aktuellen Meldungen, die anderen können nicht genug Details zu GTA 6 bekommen. In einem Monat hat das Warten ein Ende, denn am 19. November erscheint das Spiel für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Rockstar hat das Marketing mittlerweile anlaufen lassen, es gab Magazin-Artikel, erstes Merch und sowas wie eine Hands-On-Session, man durfte nur noch nicht selbst zocken. Und letzte Woche kam der Launch Trailer, wenn auch etwas früh.

Diese Woche dürfte es weitergehen, vermutlich wie immer am Donnerstag, ich rechne fast mit den echten Previews, in denen Medien das Spiel bei Rockstar vor Ort zocken durften. Und danach gibt es noch die Review-Keys für den Test daheim.

Previews, neue Musik, neues Merch, damit sind drei Donnerstage abgehakt, die Woche vor Release könnte es die Testberichte geben. Und hier und da dann sicher immer mal wieder kleinere Details oder Artikel wie letzte Woche bei Bloomberg.

GTA 6 „startet“ schon am 18. November

Das alles wird sicher von dem ein oder anderen Leak begleitet und dann geht es hier am 19. November um 0 Uhr deutscher Zeit los. Die ersten Streams werden sicher am 18. November um 13 Uhr deutscher Zeit (wegen Neuseeland) starten.

Der Preload startet übrigens am 12. November, auch für Vorbesteller der Box, die kommt mit einem Code und es geht zeitgleich mit der digitalen Version los. Das Spiel wird auch am 12. November ausgeliefert, wir sehen also sehr bald die Boxen.

Meine Vermutung ist, dass es an einem Donnerstag auch um die Karte von GTA 6 und Details zur Welt gehen wird, denn die Karte soll in der Box sein und das wird Rockstar selbst vermarkten wollen. Vielleicht ist das dann am 5. November geplant.

Es wird also ein vollgepackter Monat mit vielen Details, Bildern, Videos und mehr und es gilt die gleiche Regel wie immer: Wenn euch ein Thema nicht interessiert, dann ignoriert es und jammert nicht das Internet voll, dass es „zu viel“ dazu gibt.

Ich freue mich extrem auf GTA 6, Vice City ist mein Lieblingsspiel der Reihe und ich mag auch allgemein dieses Miami Vice-Flair und die Musik. Der Song von Justice hat es auch schon nach oben in die „On Repeat“-Playlist bei Spotify geschafft.

Meine Erwartungen an GTA 6 sind übrigens hoch, sehr hoch. Normalerweise habe ich das nicht, aber hier passt wirklich alles. Ein modernes GTA in Vice City, welches sich bei der Story an Red Dead Redemption 2 orientiert. Genau das hätte ich auch in Auftrag gegeben und alles bisher gezeigte hat meinen Vorfreude nur gesteigert.

Also ja, GTA 6 klickt sich gut, auch bei uns, aber das ist nicht der einzige Grund, warum es hier viele Beiträge zum Spiel gibt, ich freue mich einfach selbst darauf.

Eine letzte Frage zu GTA 6 habe ich

Meine Fragen sind übrigens fast alle geklärt, ich weiß auch nicht, ob ich mir noch die Previews oder Testberichte anschaue (wem mache ich was vor, wird sowieso passieren). Nur eine Sache interessiert mich: Wie gut wird die PS5 Pro supportet?

GTA 6 ist für die Konsole optimiert, mehr wissen wir aber nicht. Gibt es PSSR 2.0 zum Start? Sehen wir die 60 fps? Oder (dynamische) 40 fps? Da Rockstar einen Deal mit Sony hat, würde ich das eigentlich erwarten. Da man aber bisher schon mit den PS5-Vorteilen wirbt und das nicht nennt, bin ich derzeit doch etwas skeptisch.

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