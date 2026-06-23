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GTA 6: Shops bereiten sich auf Vorbestellungen vor

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| 3 Kommentare

Am Donnerstag starten die Vorbestellungen für GTA 6 und während viele rätseln, ob wir vorher neue Details bekommen werden, wie einen dritten Trailer, bereiten sich die ganz großen Shops so langsam auf den Ansturm des Blockbusters vor.

Bei MediaMarkt war heute eine kurze Zeit eine Seite für GTA 6 online, wenn auch noch ohne Details, aber man warb mit „hier entsteht Großes“. Die Seite ist wieder offline, vermutlich, weil sie am heutigen Morgen (auch global) die Runde machte.

Die Frage, die sich viele stellen, ist der Preis für GTA 6. Rockstar kann vermutlich jeden Preis verlangen, selbst für 99,99 Euro würde sich GTA 6 noch verkaufen. Und genau deshalb bin ich selbst gespannt, ob man 70, 80, 90 oder 100 Euro möchte.

Meine Vermutung sind übrigens 80 Euro für die Basis, wobei ich 90 Euro auch nicht ausschließen würde. Ob jetzt 10 Euro mehr oder weniger ist mir aber relativ egal, mich interessiert vielmehr, ob es diese Woche einen neuen Trailer für GTA 6 gibt.

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23. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Kurt 🔆
    sagt am

    boah bin echt nich sicher was ich machen soll. auf der einen Seite habe ich das Geld für ne Ps5 Pro hier liegen aber ne Xbox Series X wäre auch sinnvoll und zumindest leistungstärker als die Base PS5. auf der einen Seite mag ich Sony nicht und auf der anderen hasse ich Microsoft. dann habe ich auch noch Gran Turismo 7 in der Special Edition hier ungeöffnet liegen. (weil ich damals schon an PS5 gedacht habe aber dann doch nich gemacht hab)

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Kurt ⇡

      Die XBSX mag auf dem Papier etwas besser sein, in der Praxis habe ich das aber selten bis nie bemerkt und man darf nicht vergessen, dass Sony und Rockstar einen Deal haben, ich denke GTA 6 wird besser für die PS5 optimiert. Ich würde einfach mal warten und schauen, ob das Spiel für die Pro optimiert ist, das sollte ja am Donnerstag bekannt werden, wenn es im PlayStation Store auftaucht. Wenn, dann ist es mMn ein No Brainer auf der PS5 Pro.

      Antworten
    2. Manni 🌟
      sagt am zu Kurt ⇡

      Hol dir einfach die PS5 Pro, wenn du das Geld hast, ansonsten die Base PS5, die ohnehin stark genug sein wird. Microsoft würde ich ehrlich gesagt auch nicht holen

      Antworten

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