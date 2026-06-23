GTA 6: Shops bereiten sich auf Vorbestellungen vor

Am Donnerstag starten die Vorbestellungen für GTA 6 und während viele rätseln, ob wir vorher neue Details bekommen werden, wie einen dritten Trailer, bereiten sich die ganz großen Shops so langsam auf den Ansturm des Blockbusters vor.

Bei MediaMarkt war heute eine kurze Zeit eine Seite für GTA 6 online, wenn auch noch ohne Details, aber man warb mit „hier entsteht Großes“. Die Seite ist wieder offline, vermutlich, weil sie am heutigen Morgen (auch global) die Runde machte.

Die Frage, die sich viele stellen, ist der Preis für GTA 6. Rockstar kann vermutlich jeden Preis verlangen, selbst für 99,99 Euro würde sich GTA 6 noch verkaufen. Und genau deshalb bin ich selbst gespannt, ob man 70, 80, 90 oder 100 Euro möchte.

Meine Vermutung sind übrigens 80 Euro für die Basis, wobei ich 90 Euro auch nicht ausschließen würde. Ob jetzt 10 Euro mehr oder weniger ist mir aber relativ egal, mich interessiert vielmehr, ob es diese Woche einen neuen Trailer für GTA 6 gibt.

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