Preis für GTA 6: Spiel soll „mehr Wert liefern, als es kostet"

Wir haben in diesem Jahr eine spürbare Preiserhöhung bei einigen Entwicklern und Spielen gesehen und schon vor diesem Schritt stand im Raum, dass Take-Two mit GTA 6 da einen neuen Standard setzen und bis zu 100 Euro dafür verlangen könnte.

Doch was ist an den Meldungen dran, das wollte Variety jetzt von Strauss Zelnick wissen. Dieser gab an, dass „eine Ankündigung zu gegebener Zeit von Rockstar kommen“ wird, aber der Publisher und die Entwickler haben hier ein klares Ziel.

GTA 6 soll definitiv „mehr Wert zu liefern, als es kostet“, diesen Ansatz verfolgt man bei Rockstar Games schon immer. Es ist aber eine durchaus geschickte Antwort, die der eigentlichen Frage aus dem Weg geht, denn ein „Wert“ ist sehr subjektiv.

Wir haben also schon seit jeher variable Preise in unserem Unternehmen. Wie Sie wissen, ist es in der Branche üblich, Produkte zunächst zu einem Premium-Preis auf den Markt zu bringen, manchmal mit Sondereditionen, und dann im Laufe der Zeit den Preis zu senken, um den Gesamtmarkt zu vergrößern. Wir machen genau das Gleiche. Ich denke, wir legen wahrscheinlich mehr als die meisten anderen Wert darauf, dass das Spielerlebnis großartig ist, nicht nur weil das Spiel selbst großartig ist, sondern auch weil die Verbraucher einen fairen Preis dafür bezahlt haben.

