Preis für GTA 6: Spiel soll „mehr Wert liefern, als es kostet“

Wir haben in diesem Jahr eine spürbare Preiserhöhung bei einigen Entwicklern und Spielen gesehen und schon vor diesem Schritt stand im Raum, dass Take-Two mit GTA 6 da einen neuen Standard setzen und bis zu 100 Euro dafür verlangen könnte.

Doch was ist an den Meldungen dran, das wollte Variety jetzt von Strauss Zelnick wissen. Dieser gab an, dass „eine Ankündigung zu gegebener Zeit von Rockstar kommen“ wird, aber der Publisher und die Entwickler haben hier ein klares Ziel.

GTA 6 soll definitiv „mehr Wert zu liefern, als es kostet“, diesen Ansatz verfolgt man bei Rockstar Games schon immer. Es ist aber eine durchaus geschickte Antwort, die der eigentlichen Frage aus dem Weg geht, denn ein „Wert“ ist sehr subjektiv.