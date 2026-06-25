PlayStation 5: Sony setzt alles auf GTA 6
Sony hat gestern bestätigt, dass es eine „enge Partnerschaft“ mit Rockstar Games gibt und wirbt damit, dass das Spiel am besten auf einer PS5 läuft. GTA 6 ist auch für die PS5 Pro optimiert, dazu fehlen uns bisher allerdings noch weitere Details.
Mittlerweile hat Sony das Marketing für das neue Grand Theft Auto hochgefahren, gestern gab es ja schon ein neues Logo mit „Plays best on PS5“, extra für GTA 6:
Heute hat man außerdem auch die Startseite auf der PlayStation aktualisiert und wirbt offen mit dem Spiel, welches übrigens ab sofort vorbestellt werden kann:
Doch die größte Überraschung ist ein Update der PlayStation-App, denn diese hat ein Update bekommen und zeigt jetzt den Hintergrund von GTA 6 an. Sowas hat Sony, wenn ich mich nicht täusche, bei keinem der hauseigenen Spiele gemacht:
GTA 6 ist das größte Spiel der letzten und kommenden Jahre und Sony hat für den Deal sicher viel Geld hingelegt, man behandelt es fast wie ein Exklusivspiel. Aber man kann es verstehen, die PS5 ist rückläufig und GTA 6 soll das sicher ändern.
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Man hat eher den Eindruck das ihr Geld von Sony bekommen habt, um Werbung für die PS5 zu machen. In fast jedem GTA 6 Beitrag steht, das es sich am besten auf der PS5 spielt. Das Spiel ist noch nicht einmal draußen und wird auch vorerst exklusiv für die PS5 kommen. Das es sich dann auf der PS5 am besten spielt hätte man schon vor 5 Jahren sagen können wir. Auch das man erwähnt, dass es die SSD nutzt ist schon witzig. Alle anderen Geräte haben auch eine SSD und für den PC gibt es schon lange schnellere SSDs als die von Sony. Den Dualsense lasse ich mal außenvor, da es Geschmackssache ist, aber viele werden GTA lieber mit Maus und Tastatur spielen wollen und die Vibrationsfeatures eher als nervig empfinden und abschalten.
Steile These. Ich hab GTA als PC Version und als PS5 Version und spiele es lieber auf der Konsole mit dem Controller. Mehr noch: ich spiele es auf dem PC auch mit Controller.
Ich kannte früher einige Leute die nur am PC gezockt haben und natürlich auch auf Maus und Tastatur geschworen haben.
Für GTA hatten sie aber immer ein Gamepad am start.
Auch witzig, als der Sixaxis damals anfangs keine Vibration hatte ging die Welt unter und die PS3 war nach reden viele so absolut unbrauchbar.
Jetzt hat Sony einen Top Kontrolle mit der den besten Features und plötzlich schalten es Eingabe alle ab weil es nervt?
Soso.
Ich persönlich hab die Vibration noch nie ausgeschaltet, im Gegenteil, meist nimmt man es bewusst gar nicht mehr wahr.