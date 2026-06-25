PlayStation 5: Sony setzt alles auf GTA 6

Sony hat gestern bestätigt, dass es eine „enge Partnerschaft“ mit Rockstar Games gibt und wirbt damit, dass das Spiel am besten auf einer PS5 läuft. GTA 6 ist auch für die PS5 Pro optimiert, dazu fehlen uns bisher allerdings noch weitere Details.

Mittlerweile hat Sony das Marketing für das neue Grand Theft Auto hochgefahren, gestern gab es ja schon ein neues Logo mit „Plays best on PS5“, extra für GTA 6:

Heute hat man außerdem auch die Startseite auf der PlayStation aktualisiert und wirbt offen mit dem Spiel, welches übrigens ab sofort vorbestellt werden kann:

Sony is now showing GTAVI on your welcome screen with an animated VI intro! @SynthPotato thanks for letting me know! pic.twitter.com/zSO2lgtLmU — ben (@videotech) June 24, 2026

Doch die größte Überraschung ist ein Update der PlayStation-App, denn diese hat ein Update bekommen und zeigt jetzt den Hintergrund von GTA 6 an. Sowas hat Sony, wenn ich mich nicht täusche, bei keinem der hauseigenen Spiele gemacht:

Sony has started updating its logos like the PlayStation App with GTA 6 branding#PS5 #GTA6 #GrandTheftAutoVI pic.twitter.com/dNknjOvw7P — Shinobi602 (@shinobi602) June 24, 2026

GTA 6 ist das größte Spiel der letzten und kommenden Jahre und Sony hat für den Deal sicher viel Geld hingelegt, man behandelt es fast wie ein Exklusivspiel. Aber man kann es verstehen, die PS5 ist rückläufig und GTA 6 soll das sicher ändern.

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