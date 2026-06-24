GTA 6: Zwei Grafikmodi und optimiert für die PS5

Morgen startet der Vorverkauf für GTA 6 und bisher schweigt Rockstar Games noch zu den Details, vielleicht wartet man sogar den Vorverkauf selbst ab. Shops planen aber so langsam ihr System für Vorbestellungen vor, wie auch MediaMarkt Polen.

Während die deutsche Seite nach dem Ansturm gestern wieder offline ging, so landeten dort die Details auf einer Sonderseite. Mit einem Q&A am Ende, welches sogar zwei bisher ungeklärte Fragen zum neuen Grand Theft Auto beantwortet:

Wenn du die Konsolenversion kaufst, kannst du sicher sein, dass du ein bis ins kleinste Detail ausgefeiltes Produkt erhältst. GTA VI bietet auf den Konsolen der neuen Generation zwei Grafikmodi zur Auswahl (Leistung und Qualität), nutzt die Funktionen des DualSense-Controllers (PS5) für realistische haptische Vibrationen und sorgt dank der Leistung der SSD-Laufwerke für blitzschnelle Ladezeiten.

Nutzer können bei der Grafik also zwischen Leistung und Qualität wählen, was wir von modernen Spielen so kennen, das dürfte dann hoffentlich 30 und 60 fps bei den Konsolen bedeuten. Wobei ich 60 fps auf den Basiskonsolen eher anzweifle.

Außerdem ist GTA 6 für die PS5 optimiert und nutzt den DualSense, alleine deshalb würde ich mich für diese Version entscheiden, sowie das SSD-Laufwerk. Die PS5 Pro wird nicht erwähnt, ich hoffe, dass Rockstar hier auch PSSR 2.0 unterstützt.

Laut Shop kommen übrigens eine Standardedition, eine Sonderedition und die Sammlerausgabe (Collector’s Edition). Preise sind im Shop noch keine zu sehen.

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