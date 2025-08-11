Günstiges Apple MacBook kommt Anfang 2026

Apple wird das MacBook-Lineup wahrscheinlich erweitern, denn nach vielen Jahren steht mal wieder ein Basismodell an, also einfach nur ein „MacBook“. Wir haben im Juni erfahren, dass Apple hier sogar aus Kostengründen einen iPhone-Chip nutzt.

Es handelt sich dabei vermutlich um ein ca. 13 Zoll großes MacBook, viele gehen davon aus, dass man das Gehäuse des MacBook Air nimmt und es einfach mit einer schlechteren Ausstattung und dafür zu einem attraktiveren Preis anbieten möchte.

Neues MacBook soll Anfang 2026 kommen

Doch wann ist mit diesem neuen MacBook zu rechnen? Es könnte im ersten Quartal 2026 kommen, denn wie man hört, soll die Massenproduktion entweder Ende 2025 oder direkt Anfang 2026 starten. Möglich wäre hier auch ein Marktstart im zweiten Quartal, März oder April sind bei Apple sehr beliebte Monate für neue Produkte.

Ein MacBook Air mit M4 liegt mittlerweile bei unter 1.000 Euro und ist der aktuell vielleicht beste Laptop in dieser Klasse. Ich hätte daher gedacht, dass sich Apple damit zufriedengibt und kein Modell darunter plant. Da müsste der Preis schon bei unter 800 Euro liegen, damit das attraktiv wird, und das drückt die Gewinnmarge.

Grundsätzlich finde ich den Schritt aber spannend, denn so ein Basis-MacBook gab es vor ein paar Jahren schon einmal, mit Intel-Chips ergab das aber keinen Sinn, weil deren Leistung und Effizienz zu schlecht war. Jetzt würde das gut passen.

