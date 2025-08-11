Apple iOS 26.4 kommt 2026 mit einem „besseren Siri“

Apple wollte eigentlich schon mit iOS 18 eine neue und optimierte Version von Siri veröffentlichen, die deutlich mehr kann. Wie zum Beispiel die Inhalte auf eurem iPhone erkennen und darauf reagieren. Laut Mark Gurman geht die Integration bei iOS sehr tief, man kann mit der neuen Version von Siri viel per Sprache erledigen.

Dazu gehört beispielsweise das Finden, das Bearbeiten und das Verschicken eines Bildes, alles per Sprache. Oder das Kommentieren eines Beitrags bei Instagram. Apple soll hier mit vielen Drittanbieter-Apps wie WhatsApp, Uber, YouTube, Temu, Facebook, Amazon und mehr zusammenarbeiten. Doch wann geht es hier los?

Apple iOS 26.4 mit neuen Siri-Tricks

Da hat Apple selbst vor ein paar Tagen betont, dass die Entwicklung gut läuft und man 2026 (konkreter wurde man nicht, als man die Funktionen verschoben hat) feststeht. Mark Gurman behauptet, dass das neue Siri wohl Anfang 2026 kommt und mit iOS 26.4 verteilt werden könnte – wenn die Entwicklung weiter gut läuft.

Apple selbst hielt sich auf der WWDC zurück und machte keine neue Angabe zum neuen Siri, man hat aus dem Fehler gelernt. Ein Datum gibt es jetzt erst, wenn alles wirklich funktioniert. Es deutet sich allerdings an, dass das Entwicklerteam bei Apple genau ein zusätzliches Jahr (es sollte mit iOS 18.4 losgehen) für Siri bekam.