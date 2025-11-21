Günstiges Smart Home: IKEA bestätigt großen Neustart ab 1. Januar 2026

IKEA möchte Smart Home neu angehen und vor allem preiswertere Optionen in den Einrichtungshäusern anbieten. Man hat im Sommer verraten, dass es ab 2026 viele neue Produkte geben wird und die ersten 21 davon hat IKEA im Herbst gezeigt.

IKEA: Neue Produkte starten direkt 2026

In den Niederlanden hat man jetzt verraten, dass es das neue Lineup, mit einer Ausnahme, direkt ab dem 1. Januar 2026 geben wird. Die neuen und smarten Steckdosen kommen etwas später, so IKEA, ein Datum dafür gibt es bisher nicht.

Die Leuchten starten schon bei 5 Euro, da gibt es eine E27-Fassung in Weiß mit 470 Lumen. Wer Farbe und 1055 Lumen möchte, der zahlt 13 Euro, das ist dann die teuerste Leuchte im Sortiment. Und es gibt auch zwei Startersets für 17/25 Euro.

Der Alpstuga-Sensor für die Luftqualität liegt bei 30 Euro, der Sensor für die Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei 10 Euro, einen Bewegungssensor gibt es für 9 Euro und eine Fernbedienung gibt es bei IKEA ebenfalls schon für genau 9 Euro.

Eine erste Liste der Euro-Preise findet man hier und obwohl diese nicht für den deutschen Markt gedacht ist, so bekommt man einen guten Eindruck, wie günstig das bei IKEA ist. Ich gehe aber davon aus, dass die Preise bei uns ähnlich sind.