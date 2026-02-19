GWM erhöht Förderbonus für Plug-in-Hybride – Preisvorteil von bis zu 10.000 Euro

Die Marke GWM bietet den WEY 03 und WEY 05 Plug-in-Hybriden aktuell mit einem kombinierten Preisvorteil von bis zu 10.000 Euro an.

Die Bundesregierung hat ein neues Förderprogramm für elektrifizierte Fahrzeuge ins Leben gerufen, um den Einstieg in die Elektromobilität finanziell zu erleichtern. Neben batterieelektrischen Autos sind auch ausgewählte Plug-in-Hybride wie der GWM WEY 03 und WEY 05 förderfähig.

Ergänzend bietet die Automobil-Handelsgruppe O! Automobile GmbH vom 1. Februar bis 30. Juni 2026 einen Aktionsnachlass von 5.500 Euro auf beide Modelle, der unabhängig von der staatlichen Förderung gilt. So kommt man auf einen kombinierten Preisvorteil von bis zu 10.000 Euro.

Förderbedingungen und technische Ausstattung der GWM WEY Plug-in-Hybride

Wesentliche Features auf einen Blick

Reichweite elektrisch: WEY 05 bis 132 km, WEY 03 bis 124 km

Systemleistung: bis 476 PS für WEY 05, bis 442 PS für WEY 03

Umfangreiche Serienausstattung inklusive volldigitalem Cockpit und Assistenzsystemen

Für die staatliche Förderung müssen Plug-in-Hybride einen maximalen CO₂-Ausstoß von 60 Gramm pro Kilometer einhalten und mindestens 80 Kilometer elektrisch fahren. Die GWM WEY Modelle liegen deutlich unter dem CO₂-Grenzwert und übertreffen die Mindestreichweite.

Anspruchsberechtigt sind Privatpersonen mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen bis 80.000 Euro, die Grenze erhöht sich pro Kind um jeweils 5.00 Euro, maximal um 1.000 Euro. Mindesthaltedauer sind 36 Monate. Die Förderung gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2027.

Die Fahrzeuge bieten eine Ausstattung mit volldigitalem Cockpit, 360-Grad-Kamera, Fahrassistenten und Konnektivitätsfunktionen. Die Luxury-Version ergänzt weitere Komfortmerkmale wie Panoramaglasdach, Head-up-Display und automatische Parkfunktionen. Der WEY 05 verfügt serienmäßig über Allradantrieb, der WEY 03 ist in Front- und Allradversionen erhältlich.

Preisübersicht GWM WEY Plug-in-Hybride inklusive Aktionsrabatt und maximaler Förderung