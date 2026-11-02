Handel

Hacker manipulieren Supermarkt-Kühlanlagen in Europa

René Hesse
Von
6 Kommentare
Foto: JC Gellidon

Mehrere europäische Supermarktketten melden mutmaßliche Cyberangriffe, bei denen Unbekannte die Temperaturen von Kühlanlagen manipuliert haben.

Betroffen sind nach Berichten von Reuters und Bloomberg unter anderem Geschäfte in Belgien, Schweden, Luxemburg und Estland. In einzelnen Märkten wurden die Temperaturen von Kühl- und Gefrieranlagen offenbar aus der Ferne verändert. Das kann dazu führen, dass gelagerte Lebensmittel verderben und entsorgt werden müssen.

Supermarkt-Kühlanlagen auf bis zu 50 Grad erhitzt

Besonders auffällig ist ein Vorfall bei ICA Kvantum in Schweden. Ein Markt berichtete auf Facebook, dass seine Kühl- und Gefrieranlagen über Nacht gehackt worden seien. Die Temperatur sei dabei auf 50 Grad Celsius angehoben worden.

Auch die schwedische Supermarktkette Coop bestätigte gegenüber Business Insider unbefugte Zugriffe auf die Kühlsysteme eines kleinen Teils ihrer Filialen. Der Handelskonzern Ahold Delhaize wiederum erklärte, dass ein IT-Vorfall die Temperaturen von Kühlanlagen in Dutzenden Supermärkten in Belgien und Luxemburg verändert habe.

Das vollständige Ausmaß der Vorfälle ist bislang nicht geklärt. Ebenso ist offen, ob sämtliche Angriffe miteinander zusammenhängen.

Bereits im Oktober waren Hunderte Kühlanlagen französischer Supermärkte offenbar Ziel eines Cyberangriffs geworden. Der Schaden durch verdorbene Lebensmittel wurde auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Auch bei Kühlanlagen auf US-Militärstützpunkten gab es verdächtige Störungen.

Viele moderne Supermarkt-Kühlanlagen sind mit dem Internet verbunden. Das ermöglicht Fernwartung und automatische Störungsmeldungen, schafft aber zugleich mögliche Angriffspunkte.

Die Vorfälle verdeutlichen ein Problem vernetzter Infrastruktur: Ein erfolgreicher Zugriff auf vermeintlich unspektakuläre Technik kann erhebliche wirtschaftliche Folgen haben. Dafür müssen Angreifer nicht einmal die eigentlichen Kassensysteme oder Kundendaten erreichen.

Handel · 30. Oktober 2026

Amazon liefert jetzt auch frische Lebensmittel in wenigen Stunden

Der Onlinehändler Amazon liefert ab sofort auch frische Lebensmittel am selben Tag und startet das Angebot in drei deutschen Städten.… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden 6 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Konnte ja niemand ahnen, dass ist vielleicht keine gute Idee ist einfach alles ans Internet zu hängen.
    Was kommt als nächstes? Fahrradschlösser mit Akku und Bluetooth?

    Antworten
  2. Kurt 🔆
    sagt am

    find ich gut. – nicht per se aber vielleicht zeigen solche Vorkommnisse die Absurdität des Ganzen auf und dass man nicht in jeden Bereich mit Digitalisierung eindringen muss. es soll Bereiche geben da hat sowas absolut nichts zu suchen. imho Kassen, IDs, Autos..

    Antworten
  3. Hazz 🔅
    sagt am

    Wieso sind solche Geräte mit dem Internet verbunden!? Das sind doch Geschäfte wo fast immer jemand vor Ort ist, um dies zu regulieren. Digitalisierung ist ja prinzipiell eine gute Sache, aber in solchen Fällen würde ich generell davon absehen. Zumindest decken solche Cyberangriffe diese Schwachstellen auf.

    Antworten
    1. froginspace ☀️
      sagt am zu Hazz ⇡

      Argumente stehen doch schon in der Meldung:

      Das ermöglicht Fernwartung und automatische Störungsmeldungen

      Fast immer jemand vor Ort? Naja. Nicht in der Nacht, nicht sonntags, nicht feiertags. Wenn ein Ausfall bemerkt wird, ist es für die Lebensmittel oft schon zu spät.

      Moderne Geräte ermöglichen „predictive maintenance“. Im Vorfeld eines Defekts gibt es oft schon kleine Änderungen an Temperatur- und Druckmustern. So kann man die Anlage warten, bevor sie ausfällt.

      Und das vermutlich wichtigste Argument: Mit den verbauten Sensoren lässt sich lückenlos dokumentieren und belegen, dass die Kühlkette eingehalten wird.

      Antworten
  4. Stefan K. 🔆
    sagt am

    Schwierig wird es erst, wenn der freie Markt für solche Kühltechnik keine klassischen Offline-Geräte mehr anbieten wird. Eventuell werden diese Vorfälle aber hoffentlich auf die entsprechenden Hersteller nachhaltige Wirkung haben, sodass diese zuvor genannten „doofen“ Kühlgeräte weiterhin im Portfolio bleiben.

    Antworten
  5. rene 🍀
    sagt am

    Wieso um alles in der Welt können die Dinger überhaupt auf 50 Grad heizen? Offensichtlich hingen sie auch an einem Netzwerk – die Teile wird ja niemand vor Ort per Kabel „gehackt“ haben- da muss man sich schon auch fragen, warum das notwendig ist?

    Antworten

Mehr entdecken
Apple meldet mögliche Spionageangriffe auf deutsche Politiker
02.11.26 · Smartphones · Update
PlayStation: Das planen die Days Gone-Entwickler für 2027
02.11.26 · Gaming
Amazon liefert jetzt auch frische Lebensmittel in wenigen Stunden
30.10.26 · Handel
Deutschland will zur KI-Nation werden: Das steckt hinter dem Plan
02.11.26 · Gesellschaft
EU-Bearbeitungsgebühr: Generalzolldirektion informiert über neue Kosten
29.10.26 · Handel
1&1 und NetCologne erweitern Glasfaserkooperation
02.11.26 · 1und1
comdirect startet neue Depot-Aktion mit 150 Euro Bonus
02.11.26 · Fintech
Lidl gewinnt fünf V-Label-Awards 2026 mit Vemondo
29.10.26 · Handel
Ab 2. Dezember: Schwarzenegger rettet Weihnachten bei Prime Video – erster Trailer ist da
02.11.26 · Unterhaltung
Temu lässt Produkte jetzt schon im Lager prüfen
28.10.26 · Handel
Du bist hier:
mobiFlip / News / Handel / Hacker manipulieren Supermarkt-Kühlanlagen in Europa