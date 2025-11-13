Gaming

Ist es Half-Life 3? Valve listet neues Spiel, nennt aber keine Details

Valve kündigte gestern neue Gaming-Hardware an und darunter auch eine kleine Mini-PC-Konsole für 2026. Wird diese womöglich Half-Life 3 als Launch-Titel im nächsten Jahr bekommen? Die Gerüchteküche zu Half-Life 3 brodelt derzeit.

Im Rahmen der gestrigen Ankündigung, die sich vorher andeutete, wurden natürlich auch die Webseiten von Valve und Steam genau beobachtet. Und dabei wurde ein neues Spiel von Valve entdeckt, welches bald neben Deadlock erscheinen soll.

Das Spiel selbst ist nicht bei Steam zu sehen und es könnte natürlich auch ein Fehler im System sein, aber es passt zu den Gerüchten. Am gestrigen Abend gab es jedenfalls keine Ankündigung für neue Spiele von Valve, man gab nur an, dass es kein neues VR-Spiel geben wird (falls jemand auf einen Alyx-Nachfolger hoffte).

Ich habe von Anfang gesagt, dass ich mit einem neuen Spiel von Valve rechne, wenn diese ganze Hardware (die sich immer wieder angedeutet hat) kommt. Und ein Half-Life wäre der logische Schritt, es ist die bekannteste Marke von Valve.

  1. Dennis 🎖
    sagt am

    Ja ja, Half Life 3, Steam Deck 2 und ein neues ATV kommen ganz bald, garantiert, bestimmt, bald, evtl, übermorgen ist es soweit…

