Half-Life 3: Valve-Mitarbeiter sprechen offen über „HLX“

Die neue Hardware von Valve kam, Half-Life 3 aber nicht, obwohl es dazu durchaus viele Gerüchte gab. Intern haben wir immer wieder vom Codenamen „HLX“ gehört und wir wissen nicht, ob das jetzt Teil 3 ist, aber so ein Spiel existiert bei Valve.

In einem Q&A erwähnt Valve-Mitarbeiter Mike Morasky ganz klar HLX als eigenes Spiel und David Feise von Valve ergänzte dies mit einem „Gut gemacht, du hast HLX nur einmal gesagt“. Nur das X am Ende des Codenamens wundert weiterhin.

Mit einem Half-Life X oder Half-Life 10 ist eher nicht zu rechnen, aber vielleicht gibt es auch einen ganz neuen Titel, bei Half-Life Alyx nutzte man auch nur HLVR und nicht die eigentliche Bezeichnung des Spiels (VR steht logischerweise für VR).

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