HBO Max in Deutschland: Start-Zeitpunkt und Telekom als Partner

HBO Max kommt bald nach Deutschland und während von offizieller Seite nur von 2026 die Rede ist, so will DWDL erfahren haben, dass man nicht zu lange warten muss. Schon „in den ersten Wochen“ könnte HBO Max direkt bei uns starten.

Dafür gibt es auch zwei gute Gründe, denn der HBO-Deal mit Sky läuft wohl zum Jahreswechsel aus und Warner Bros. Discovery ist Partner der Olympischen Spiele, da könnte man sich also als Dienst für mehr also nur HBO-Serien positionieren.

Die Frage ist, ob die HBO-Inhalte (teilweise) bei Sky bzw. WOW bleiben oder ob man das Abo vielleicht sogar bündelt. Doch laut Quelle deutet sich eher ein Deal mit der Telekom an, Vodafone wäre auch ein möglicher Partner für HBO Max.

Das Ziel sei es, dass man den Start in Deutschland nicht komplett alleine angeht, ein Deal scheint also sicher und für die Telekom würde es sich auch anbieten, wenn man mit den HBO-Inhalten werben kann. Im Bundle gibt es dann aber wohl nur die „Lite-Version“ von HBO Max, also mit Werbung und auch ohne die 4K-Auflösung.

Warner möchte mit HBO Max in die Top 3 in Deutschland, also einen Platz hinter Netflix und Amazon Prime Video und vor RTL+ und anderen Konkurrenten. Es wird also 2026 mit Sicherheit auch das ein oder andere Angebot zum Marktstart geben.

Sonos Era 300 Detail

Sonos bekommt spannende Smart Home-Neuerung

Es hat sich vor ein paar Tagen angedeutet und jetzt ist es offiziell, denn auf der US-Seite von Philips Hue…

14. August 2025 | Jetzt lesen →

