Sonos bekommt spannende Smart Home-Neuerung

Es hat sich vor ein paar Tagen angedeutet und jetzt ist es offiziell, denn auf der US-Seite von Philips Hue wurden heute versehentlich die Neuheiten für Ende 2025 veröffentlicht und dazu gehört auch eine engere Zusammenarbeit mit Sonos.

In den kommenden Wochen wird es möglich sein, dass man mit der Sonos Voice Control die Produkte von Philips Hue per Sprache steuern kann. Wobei bisher nur von Leuchten die Rede ist, das Hue-Lineup beinhaltet mittlerweile auch mehr.

Die für mich entscheidende Frage ist aber, ob das eine einmalige Partnerschaft oder nur der Anfang eines smarten Assistenten von Sonos ist. Hue alleine ist ja ganz nett, mir würde das bei der Sonos Voice Control aber noch nicht ausreichen.

Philips Hue und Sonos, zwei Pioniere der Smart-Home-Technologie, haben sich zusammengetan, um das Leben zu Hause einfacher und angenehmer zu gestalten. Jetzt können Sie Ihren Sonos-Geräten einfache Befehle geben, um Philips Hue-Leuchten ein- und auszuschalten, zu dimmen oder aufzuhellen, ihre Farbe zu ändern oder eine Lichtszene auszuwählen.

