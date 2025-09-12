News

HBO Max wird teurer: Höhere Preise kurz vor dem Deutschland-Start

HBO Max soll Anfang 2026 endlich in Deutschland starten, doch der Dienst hat diese Woche mit einer negativen Meldung die Lust darauf gedämpft. Warner-Chef David Zaslav ist nämlich davon überzeugt, dass HBO Max „unterbewertet“ sei.

HBO Max wird schon bald teurer

Daher wird man die Preise für HBO Max anheben, die Abos sollen teurer werden. Und man folgt der Konkurrenz und geht härter gegen die Nutzer vor, die ihr Abo mit anderen teilen. Kurz vor dem Start bei uns wird HBO Max also etwas unattraktiver.

Da Warner sehr große Pläne für den deutschen Markt hat und in die Top 3 möchte, rechne ich mit attraktiven Angeboten für HBO Max zum Start, nächstes Jahr dürfte der Dienst bei uns relativ günstig bleiben, da man zunächst Marktanteile benötigt.

Doch da man der Meinung ist, dass 14 Euro für das Abo mit 4K-Qualität (das ist der Preis in anderen Ländern in Europa, wo es den Dienst schon gibt) noch zu günstig sind, werden wir diesen Preis gar nicht erst sehen – und wenn, dann nicht lange.

