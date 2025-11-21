HBO plant große Zukunft für Game of Thrones

Das Original endet zwar vor einigen Jahren, aber das Universum rund um Game of Thrones bleibt für HBO ein wichtiges Zugpferd. In den letzten Jahren hat man viele Ableger geplant und zwei Spin-off-Serien haben einen festen Platz bei HBO.

Nach Game of Thrones war House of the Dragons die zweite Serie aus dieser Welt und wir werden im Sommer 2026 eine dritte Staffel bekommen und HBO hat auch direkt die vierte Staffel für 2028 bestätigt. Das ist dann übrigens das Finale.

Und auch A Knight of the Seven Kingdoms geht weiter, das zweite Spin-off startet zwar erst im Januar 2026, wird aber 2027 direkt eine zweite Staffel bekommen. Es sind weitere Serien in Planung, weitere Details dazu dürfte es aber später geben.