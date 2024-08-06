Unterhaltung

House of the Dragon: Staffel 4 wird das Ende der HBO-Serie sein

Staffel 2 von House of the Dragon ist vorbei, das Finale ist mittlerweile online (und es reiht sich als eine der am schlechtesten bewerteten Folgen im Game of Thrones-Universum ein). Doch wie geht es mit der HBO-Serie weiter? Es gibt einen Plan.

Diese Woche wurde offiziell bestätigt, dass Staffel 3 ab Anfang 2025 gedreht wird, ein Datum oder einen groben Zeitraum für den Release gibt es allerdings nicht. Ich gehe davon aus, dass die vorletzte Staffel erst 2026 kommt. Vorletzte Staffel?

Ja, denn es wurde auch offiziell bestätigt, dass House of the Dragon mit Staffel 4 endet. Das kommt nicht überraschend, denn diese Anzahl deutete George R.R. Martin selbst vor ein paar Jahren an. Der GoT-Autor hat aber noch mehr verraten.

Game of Thrones: Viele Projekte in Entwicklung

Neben House of the Dragon und A Knight of the Seven Kingdoms (da gab es jetzt den ersten Teaser) sind drei weitere Live-Action-Serien rund um Game of Thrones geplant und zusätzlich dazu befinden sich vier animierte Serien in Entwicklung.

