Tim Cook: Es wird eine „große Woche“ für Apple

Am 4. März findet die Apple Experience statt und es war klar, dass man die Medien nicht einfach so einlädt und Produkte vor Ort parat haben wird. Jetzt hat Tim Cook offiziell bestätigt, dass „eine große Woche“ vor Apple liegt und es bald losgeht.

Schon „am Montagmorgen“ werden wir die ersten Highlights sehen, so der Chef von Apple, vermutlich wird es am Montag, am Dienstag und am Mittwoch jeweils eine Ankündigung mit Neuheiten geben. Am Montag das iPhone 17e, am Dienstag das iPad und iPad Air und am Mittwoch dann das MacBook und MacBook Pro.

Schauen wir mal, alles keine ganz großen Highlights, daher ist es auch kein Apple Event und nur eine Apple Experience, aber das neue MacBook ist für mich dennoch sehr spannend. Wir werden natürlich über alle Ankündigungen hier berichten.