Audio

Headphone Pro: Nothing plant wohl neuen Flaggschiff-Kopfhörer

Oliver Schwuchow
Von
Bildquelle: Nothing

Nothing startete mit In-Ear-Kopfhörern und baute sein Portfolio dann mit der Zeit aus. Nach den Smartphones kamen vor ein paar Monaten auch Over-Ear-Kopfhörer dazu, von denen es mittlerweile zwei Modelle gibt. Der Headphone 1 ist die Basis und der Headphone a das Einsteigermodell. Was fehlt? Genau, ein Flaggschiff.

Das werden wir laut billbil-kun allerdings bald sehen, denn am 29. September wird Nothing angeblich den Headphone 1 Pro zeigen. Besserer Sound, besseres ANC und eine UVP von 349 Euro. Man ist also nicht auf dem Top-Level von Sony, Bose oder Apple, baut sein preisliches Angebot aber doch spürbar nach oben aus.

Wearables · 10. September 2026

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