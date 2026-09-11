Headphone Pro: Nothing plant wohl neuen Flaggschiff-Kopfhörer

Nothing startete mit In-Ear-Kopfhörern und baute sein Portfolio dann mit der Zeit aus. Nach den Smartphones kamen vor ein paar Monaten auch Over-Ear-Kopfhörer dazu, von denen es mittlerweile zwei Modelle gibt. Der Headphone 1 ist die Basis und der Headphone a das Einsteigermodell. Was fehlt? Genau, ein Flaggschiff.

Das werden wir laut billbil-kun allerdings bald sehen, denn am 29. September wird Nothing angeblich den Headphone 1 Pro zeigen. Besserer Sound, besseres ANC und eine UVP von 349 Euro. Man ist also nicht auf dem Top-Level von Sony, Bose oder Apple, baut sein preisliches Angebot aber doch spürbar nach oben aus.

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt.

Kostenlos testen ↗