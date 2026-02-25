HEM App erhält Apple CarPlay-Integration
Die HEM App ermöglicht Autofahrern ab sofort, die günstigsten Tankstellen direkt während der Fahrt über Apple CarPlay zu finden.
Die App bietet einen markenunabhängigen Preisvergleich für über 15.000 Tankstellen in Deutschland und zeigt aktuelle Preise für Super, E10 und Diesel an. Laut Unternehmensangaben werden Tankstellen mit älteren Preisupdates nun als möglicherweise geschlossen markiert, um die Genauigkeit der Informationen zu erhöhen.
HEM App Funktionen und Vorteile für Autofahrer
Preisvergleich und Tiefpreisgarantie
Die HEM App bietet eine Tiefpreisgarantie, die sicherstellt, dass Nutzer immer den günstigsten Spritpreis erhalten. Innerhalb eines Umkreises von 5 km erhalten App-Nutzer einen Coupon für den besten Preis ihrer HEM Tankstelle. Favoriten können angelegt werden, um Preise von bevorzugten Tankstellen stets im Blick zu behalten.
Zusätzliche Funktionen der HEM-App
- Apple CarPlay: Tankstellenpreise während der Fahrt abrufen
- Bezahlen per App: Tankfüllung oder Autowäsche direkt und sicher bezahlen
- Waschrabatt: 2 € Rabatt auf die „Beste“ HEM Autowäsche
- Digitale Belege: Übersicht über alle Tankkosten direkt in der App
Ich finde die App sinnvoll für Fahrer, die regelmäßig Spritpreise vergleichen möchten und dabei von digitaler Bezahlung sowie aktuellen Preisinformationen profitieren. Die Integration in Apple CarPlay erleichtert die Nutzung während der Fahrt erheblich.
