Hier ist das erste Samsung Galaxy Z Trifold

Samsung baut die Galaxy Z-Reihe in diesem Jahr aus und hat bereits bestätigt, dass wir noch ein neues Modell sehen werden. Es wird wohl diese Woche auf der APEC 2025 (startet am 31. Oktober) vorgestellt und es gibt erstes Bildmaterial.

Zum einen teilte die Quelle „Ice Universe“ ein erstes Bild und spricht von einem Samsung Galaxy Z Trifold, auch wenn man das Gerät zweimal faltet. Irgendwie scheint sich Trifold aber doch beim Marketing für diese Modelle zu etablieren.

Es gibt allerdings noch mehr, denn wir haben auch ein kurzes Video und da sieht man es aufgeklappt und zugeklappt und auch eine kurze Animation dazu. Samsung plant hier also ein größeres Tablet, welches man auch als Smartphone nutzen kann.

Da bin ich mal auf die technischen Details wie Dicke und Gewicht gespannt, das wird vermutlich kein Gerät für die Hosentasche. Und vor allem für wenige Personen, denn ein Galaxy Z Fold ist schon sehr teuer, das hier wird aber sicher alles toppen.