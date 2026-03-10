Mobilität

Hier ist der Cupra Raval ohne Tarnung zu sehen

Von
Es ist ein spannendes Jahr für Cupra, denn das elektrische Portfolio wird nicht nur erneuert, den neuen Born haben wir schon gesehen und ein neuer Tavascan steht noch an, es wird auch ausgebaut. Und zwar nach unten, mit dem Cupra Raval.

Vor ein paar Tagen gab es neue Bilder von Testfahrten, wo nicht mehr viel Tarnung zu sehen war, jetzt sind neue Bilder aufgetaucht, auf denen man den Cupra Raval ohne Tarnung sieht. Nur der Innenraum des Elektroautos fehlt hier leider noch.

Das Design passt zur aktuellen Designsprache von Cupra und orientiert sich auch am ersten Konzept, dem UrbanRebel. Ich finde den Raval auch ein kleines bisschen weniger aggressiv als den Born und Tavascan, aber er hat auch weniger Leistung.

Der Cupra Raval ist eines von vier neuen Elektroautos der „Urban Car Family“ bei Volkswagen, er macht den Anfang, danach kommen der VW ID Polo, der VW ID Cross und der Skoda Epiq. Ein zweites Modell von Skoda und eins von Audi folgen.

Volkswagen lässt diese neuen Elektroautos direkt im Werk von Seat in Spanien vom Band rollen und obwohl das der perfekte Moment für ein Elektroauto von Seat selbst wäre, so wird es das nicht geben, die Marke hat also keine große Zukunft.

