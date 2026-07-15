Mobilität

Hier sieht man den neuen BMW i3 als Kombi

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BMW bringt den neuen i3, dessen Bezeichnung ab sofort für den elektrischen 3er steht, auch als Kombi auf den Markt. Etwas, was man in der heutigen Zeit gar nicht mehr so häufig sieht, was aber immer noch eine feste Zielgruppe auf der Welt hat.

Der BMW i3 Touring wurde bereits offiziell bestätigt und dürfte sich preislich etwas über dem normalen BWM i3 einordnen, der bei 66.000 Euro startet. Mit der Zeit kommen günstigere Versionen, aber dieses Modell dürfte bei 70.000 Euro starten.

Teuer, aber BMW war noch nie eine Marke für die breite Masse, ich begrüße hier vielmehr, dass man solche Modelle noch baut. Laut Mercedes kauft nämlich keiner mehr Kombis und daher kommt die elektrische C-Klasse auch nicht als Kombi.

Mit dem BMW i3 Touring ist 2027 zu rechnen und man merkt, dass es BMW mit Kombis weiter ernst meint, denn der kommende M3 ist in der elektrischen Version ebenfalls als Touring vorgesehen. Damit rechne ich aber doch eher erst 2028.

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15. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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