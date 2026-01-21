Hitman feiert Jubiläum (und ist immer noch eine Empfehlung)

Hitman 3 feierte diese Woche das 5. Jubiläum und obwohl IOI in ein paar Wochen ein neues 007-Spiel auf den Markt bringt, pflegt man das alte Spiel weiter. Und im Februar wird sogar ein neues Update kommen, bei dem man seinen Stand im Spiel über alle Plattformen hinweg synchronisieren kann. Die Details dazu gibt es hier.

Ich Spiele Hitman: World of Assassination, wie das Spiel mittlerweile heißt (es sind alle drei Teile und vieles mehr enthalten) immer wieder gerne. Erst Ende 2025 habe ich es auf der PS5 installiert und habe immer noch Spaß damit. Ein neues Hitman wird übrigens kommen, aber die Details dazu sind noch offen – erst kommt Bond.

Das Spiel selbst hat sich bei mir in den letzten Jahren so nach und nach einen Platz in den Top 20, vielleicht sogar Top 10 meiner Lieblingsspiele gesichert. Die Story ist eher okay, aber der Freelancer-Modus ist mein Highlight. Und Hitman ist meiner Meinung nach auch gut gealtert und ich kann das Spiel noch heute empfehlen.