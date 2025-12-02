Gaming

IOI bestätigt „das nächste Hitman" ganz offiziell

Die Hitman-Reihe erlebte mit Hitman 3 meiner Meinung nach ihren Höhepunkt. Vor ein paar Jahren nannte man die Trilogie in World of Assassination um und pflegt das Spiel seit dem. Aktuell spiele ich es sogar wieder, für mich ein echtes Highlight.

Doch wie geht es weiter? Aktuell liegt der Fokus auf 007: First Light, welches am 27. März erscheint und bei dem wir morgen neues Gameplay sehen werden. Nach 007, was übrigens auch eine Trilogie werden könnte, rückt der Fokus aber auch wieder auf Hitman, denn diese Marke ist die große Liebe für das Entwicklerstudio.

Ein neues Hitman wird kommen

Zunächst werden wir 2026 einen Koop-Modus bei Hitman WOA sehen und weitere Inhalte sind ebenfalls geplant. Doch danach werden wir dann „das nächste Hitman“ sehen, so Hakan Abrak bei Variety. Wann? Das lässt der Chef von IOI noch offen.

Jeden Monat spielen übrigens über eine Million Menschen das aktuelle Hitman und man konnte bis heute über 25 Millionen Einheiten verkaufen, es lohnt sich also, dass man das Spiel weiter pflegt. Doch irgendwann muss der Support enden und der Fokus wird auf Hitman 4 (vielleicht startet man auch wieder ganz neu) rücken.

