Home Assistant öffnet erstmals neue Smart-Home-Datenbank

Die Open Home Foundation hat eine öffentliche Vorschau ihrer Smart-Home-Gerätedatenbank veröffentlicht.

Die Open Home Foundation hat eine erste öffentlich zugängliche Vorschau ihrer gemeinschaftlich aufgebauten Datenbank für Smart-Home-Geräte freigeschaltet.

Das Projekt wurde bereits 2025 angekündigt und basiert auf anonymisierten Gerätedaten, die Home-Assistant-Nutzer seit Februar 2026 freiwillig bereitstellen. Ziel ist laut Stiftung eine frei zugängliche Übersicht mit Informationen aus der praktischen Nutzung.

Die Vorschau ermöglicht bereits die Suche und Filterung von Geräten. Nutzer können unter anderem erkennen, ob ein Gerät eine Internetverbindung benötigt und welche Protokolle oder Integrationen unterstützt werden.

Nach Angaben der Open Home Foundation ist der aktuelle Funktionsumfang bewusst begrenzt und soll schrittweise erweitert werden.

Home Assistant baut offene Smart-Home-Datenbank aus

Die Vorschau bietet derzeit unter anderem:

Suche und Filter für unterstützte Geräte

Zusammengefasste, anonymisierte Gerätedaten

Informationen zu Protokollen und Integrationen

Hinweise zur Internetabhängigkeit einzelner Geräte

Die Stiftung weist darauf hin, dass sich das Angebot noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Nicht alle Geräte sind bereits enthalten, da Einträge erst nach ausreichender Datenbasis und Validierung erscheinen.

Individuelle Ergänzungen oder Korrekturen durch die Community sind laut Open Home Foundation vorgesehen, stehen derzeit jedoch noch nicht zur Verfügung. Rückmeldungen zur Bedienung und zu fehlenden Informationen werden über einen Discord-Kanal gesammelt.

Ich finde den offenen Entwicklungsansatz grundsätzlich interessant, da Nutzer die Plattform bereits vor der Fertigstellung ausprobieren und durch ihr Feedback die Entwicklung beeinflussen können. Aus meiner Sicht wird entscheidend sein, wie umfangreich und zuverlässig die Datenbank nach dem offiziellen Start ausfällt. Da die Community rund um Home Assistant aber weiterhin sehr aktiv ist, habe ich diesbezüglich keine Bedenken.

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