Mercedes bricht schon wieder bei Elektroautos ein

Mercedes präsentierte diese Woche die Zahlen für das zurückliegende Quartal und Jahr und eine Sache fällt dabei auf, denn bei Elektroautos ging es 2025 erneut nach unten. BMW verkaufte letztes Jahr sogar mehr als doppelt so viele Elektroautos.

Genau genommen blickte Mercedes letztes Jahr auf 168.800 vollelektrische Autos, was auch hätte schlimmer kommen können, denn zum Ende des Jahres ging es ein gutes Stück nach oben, da sich der neue CLA laut Mercedes ganz gut verkauft.

Doch das neue Modell konnte den Abwärtstrend nicht stoppen, denn 2024 waren es noch 185.100 Elektroautos und 2023 sogar 222.600 Elektroautos. Allerdings gibt es ein Licht am Horizon, denn im vierten Quartal knackte man, dank des CLA, bei Mercedes wieder die 50.000 Einheiten, das gibt sicher etwas Hoffnung für 2026.

Es zeigt sich aber, dass die alte Strategie aus Luxus und EQ-Design nicht gut bei den Kunden ankam und man etwas ändern musste. Mal schauen, wie sich CLA und die anderen Neuheiten entwickeln, der Erfolg des aktuellen Lineups, bei dem man jetzt keine Ausreden mehr hat, wird sicher auch für den CEO entscheidend sein.