Mobilität

Mercedes bricht schon wieder bei Elektroautos ein

Autor-Bild
Von
|

Mercedes präsentierte diese Woche die Zahlen für das zurückliegende Quartal und Jahr und eine Sache fällt dabei auf, denn bei Elektroautos ging es 2025 erneut nach unten. BMW verkaufte letztes Jahr sogar mehr als doppelt so viele Elektroautos.

Genau genommen blickte Mercedes letztes Jahr auf 168.800 vollelektrische Autos, was auch hätte schlimmer kommen können, denn zum Ende des Jahres ging es ein gutes Stück nach oben, da sich der neue CLA laut Mercedes ganz gut verkauft.

Doch das neue Modell konnte den Abwärtstrend nicht stoppen, denn 2024 waren es noch 185.100 Elektroautos und 2023 sogar 222.600 Elektroautos. Allerdings gibt es ein Licht am Horizon, denn im vierten Quartal knackte man, dank des CLA, bei Mercedes wieder die 50.000 Einheiten, das gibt sicher etwas Hoffnung für 2026.

Es zeigt sich aber, dass die alte Strategie aus Luxus und EQ-Design nicht gut bei den Kunden ankam und man etwas ändern musste. Mal schauen, wie sich CLA und die anderen Neuheiten entwickeln, der Erfolg des aktuellen Lineups, bei dem man jetzt keine Ausreden mehr hat, wird sicher auch für den CEO entscheidend sein.

Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx

Volkswagen-Konzern: Meilenstein bei Elektroautos nur knapp verfehlt

Bei Volkswagen (dem Konzern, nicht der Marke VW) lief es letztes Jahr „solide“, wie man sagen könnte. Alle Marken zusammen…

13. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Mercedes bricht schon wieder bei Elektroautos ein
Weitere Neuigkeiten
Threema Logo 1600px
Threema verkauft: Was hinter dem Eigentümerwechsel steckt
in Marktgeschehen
Instagram Stories von fremden Menschen landen in eurer Timeline
in Social
Skoda kündigt vollelektrischen Siebensitzer „Peaq“ an
in Mobilität
Neuer Hyundai Ioniq 6: Besser, aber auch teurer
in Mobilität
Waipu Tv
waipu.tv und HBO Max: Die Kombi-Pakete starten
in News
Mazda Cx6e Header
Mazda verschiebt Pläne für „echtes“ Elektroauto
in Mobilität
Amazon Alexa Plus Logo
Amazon „zwingt“ Prime-Nutzern jetzt Alexa+ auf
in Dienste
Palworld: Pokémon-Kopie bekommt Sammelkartenspiel im Sommer
in Gaming
Tesla aktualisiert das Model Y für 2026
in Mobilität
Nintendo Switch 2 Donkey Kong Header
Nintendo Switch und Switch 2 bekommen Update auf Version 21.2
in Firmware und OS