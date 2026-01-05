Honor präsentiert das Apple iPhone 17 Pro

Honor hat in China das Power 2 vorgestellt und nein, das auf dem Beitragsbild ist nicht das Apple iPhone 17 Pro in Orange, dort sieht man tatsächlich das Power 2. Es ist keine „leichte Anlehnung“ an das Design von Apple, das ist eine billige Kopie.

Das Plateau, die Kameraanordnung, die Farbe, als hätte man das Apple iPhone 17 Pro auf Wish bestellt. Wobei, eine Sache hat Honor besser gelöst, denn das sieht nach einer Glasrückseite aus und daher wirkt das harmonischer als bei Apple.

Immerhin hat man sich nicht auch noch für eine Dynamic Island auf der Frontseite entschieden, das gab es auch schon bei Honor. Das erste Power kam übrigens nicht nach Deutschland, es ist also unklar, ob das Power 2 bei uns erscheint.