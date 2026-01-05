Smartphones

Honor präsentiert das Apple iPhone 17 Pro

Autor-Bild
Von
| 5 Kommentare

Honor hat in China das Power 2 vorgestellt und nein, das auf dem Beitragsbild ist nicht das Apple iPhone 17 Pro in Orange, dort sieht man tatsächlich das Power 2. Es ist keine „leichte Anlehnung“ an das Design von Apple, das ist eine billige Kopie.

Das Plateau, die Kameraanordnung, die Farbe, als hätte man das Apple iPhone 17 Pro auf Wish bestellt. Wobei, eine Sache hat Honor besser gelöst, denn das sieht nach einer Glasrückseite aus und daher wirkt das harmonischer als bei Apple.

Immerhin hat man sich nicht auch noch für eine Dynamic Island auf der Frontseite entschieden, das gab es auch schon bei Honor. Das erste Power kam übrigens nicht nach Deutschland, es ist also unklar, ob das Power 2 bei uns erscheint.

IKEA überrascht mit Ladegerät-Knallerpreis

IKEA führte vor fast zwei Jahren die SJÖSS-Reihe mit zwei Ladegeräten ein, zum Start ins neue Jahr hat man das…

5. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden5 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Ja, vor allem weil Apple diese Form wie immer erfunden hat.

    Antworten
    1. Manni 👋
      sagt am zu Carlo ⇡

      Wenn du im nächsten Leben ein Produktdesigner bist, dann kopiere ich dein Produkt, vielleicht setze ich noch irgendwas um 10 mm um. Wenn du dich aufregst, werde ich das als Argument nehmen. :)

      Antworten
  2. Robert 💎
    sagt am

    In China soll das ja angeblich den Respekt gegenüber des Urhebers betonen, so kann man sich eine dreiste Kopie auch schön reden

    Antworten
  3. René Hesse ♾️
    sagt am

    DAS ist doch purer Clickbait! Mit der Seite geht es nur noch bergab, es lohnt sich nicht mehr vorbeizukommen. Hauptsache die Klicks stimmen, damit ihr euch die Taschen voll machen könnt. Werbung Werbung Werbung. Mich hab ihr zum letzten Mal gesehen!!!!!11111elf

    Antworten
    1. Manni ☀️
      sagt am zu René Hesse ⇡

      „Seite“ noch mit „Forum“ ersetzen, dann hat man alle Kaliber drin. :)

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Honor präsentiert das Apple iPhone 17 Pro
Weitere Neuigkeiten
Amazon stellt neuen Smart TV Ember Artline vor
in News
1und1 2
Neue DSL-Dealwelle: 1&1 lockt mit Dauertiefpreis oder 10 Rabattmonaten
in 1und1
The Witcher Header
The Witcher 3: Gibt es 2026 eine große Überraschung für Fans?
in Gaming
Renault kündigt eine neue Elektro-Hoffnung an
in Mobilität
Postbank Zentrale
Postbank Zinssparen startet in die nächste Runde – 2,2% p. a. für 12 Monate
in Fintech
IKEA überrascht mit Ladegerät-Knallerpreis
in Zubehör
Rtl Plus
RTL+ meldet sieben Millionen „zahlende“ Abonnenten
in News
LEGO: Der neue Katalog für das erste Halbjahr 2026 ist da
in News
Alkohol in Deutschland: Billiger als in 26 EU-Ländern
in Gesellschaft
Ing Bezahlen Karte
Dehoga lehnt Pflicht zur Kartenzahlung in der Gastronomie ab
in Fintech