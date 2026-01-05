Honor präsentiert das Apple iPhone 17 Pro
Honor hat in China das Power 2 vorgestellt und nein, das auf dem Beitragsbild ist nicht das Apple iPhone 17 Pro in Orange, dort sieht man tatsächlich das Power 2. Es ist keine „leichte Anlehnung“ an das Design von Apple, das ist eine billige Kopie.
Das Plateau, die Kameraanordnung, die Farbe, als hätte man das Apple iPhone 17 Pro auf Wish bestellt. Wobei, eine Sache hat Honor besser gelöst, denn das sieht nach einer Glasrückseite aus und daher wirkt das harmonischer als bei Apple.
Immerhin hat man sich nicht auch noch für eine Dynamic Island auf der Frontseite entschieden, das gab es auch schon bei Honor. Das erste Power kam übrigens nicht nach Deutschland, es ist also unklar, ob das Power 2 bei uns erscheint.
Ja, vor allem weil Apple diese Form wie immer erfunden hat.
Wenn du im nächsten Leben ein Produktdesigner bist, dann kopiere ich dein Produkt, vielleicht setze ich noch irgendwas um 10 mm um. Wenn du dich aufregst, werde ich das als Argument nehmen. :)
In China soll das ja angeblich den Respekt gegenüber des Urhebers betonen, so kann man sich eine dreiste Kopie auch schön reden
DAS ist doch purer Clickbait! Mit der Seite geht es nur noch bergab, es lohnt sich nicht mehr vorbeizukommen. Hauptsache die Klicks stimmen, damit ihr euch die Taschen voll machen könnt. Werbung Werbung Werbung. Mich hab ihr zum letzten Mal gesehen!!!!!11111elf
„Seite“ noch mit „Forum“ ersetzen, dann hat man alle Kaliber drin. :)