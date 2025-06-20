Kia hat noch eine Überraschung für den EV2 geplant

Kia wird Anfang kommenden Jahres mit dem EV2 bei uns starten, es ist ein neues und kompaktes Elektroauto, welches bei unter 30.000 Euro starten soll. Doch Kia hat noch nicht alle Details verraten und vermutlich noch eine kleine Überraschung.

Der neue Kia EV2 kommt wohl auch als Coupé-Version, diese wurde jedenfalls als gut getarnter Prototyp im Heimatland gesichtet. Und da der Fokus des Kia EV2 auf Europa liegt, ist davon auszugehen, dass diese Version nach Deutschland kommt.