VDA: Elektroautos stützen den Markt trotz schwacher Gesamtwirtschaft

Der Verband der Automobilindustrie erwartet 2026 nur einen leichten Anstieg der Pkw-Neuzulassungen in Deutschland.

Laut Prognose des VDA wird der Pkw-Markt im kommenden Jahr um rund zwei Prozent auf 2,9 Millionen neu zugelassene Fahrzeuge wachsen. Damit bleibt das Marktvolumen weiterhin etwa ein Fünftel unter dem Niveau von 2019. Die schwache wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst laut Verband sowohl Nachfrage als auch Produktion.

Für Elektrofahrzeuge rechnet der VDA mit einer deutlich stärkeren Dynamik. Die Zahl der Neuzulassungen von Elektro-Pkw soll um 17 Prozent auf 979.000 Fahrzeuge steigen.

Batterieelektrische Modelle könnten um 30 Prozent auf 693.000 Einheiten zulegen, während Plug-in-Hybride um fünf Prozent auf 286.000 Fahrzeuge zurückgehen. Voraussetzung sei eine zügige Umsetzung der geplanten Förderprogramme der Bundesregierung.

Elektroproduktion festigt Deutschlands Rolle als Leitmarkt

Der Verband erwartet auch in der Fahrzeugproduktion gemischte Entwicklungen. Während die Inlandsfertigung insgesamt leicht um ein Prozent auf 4,11 Millionen Fahrzeuge sinken dürfte, prognostiziert der VDA für Elektroautos ein Plus von fünf Prozent.

Rund 1,76 Millionen Elektrofahrzeuge sollen 2026 in Deutschland produziert werden, womit das Land seine Position als weltweit zweitgrößter Produktionsstandort festigt.

Weitere Prognosen zum internationalen Markt:

  • Europa: Anstieg der Pkw-Neuzulassungen um zwei Prozent
  • China: Plus von einem Prozent und neues Rekordniveau
  • USA: Rückgang um vier Prozent auf 16 Millionen Fahrzeuge
  • Export deutscher Pkw: Minus ein Prozent auf 3,2 Millionen Einheiten

Für Nutzfahrzeuge zeichnet der VDA ein uneinheitliches Bild. Während leichte Nutzfahrzeuge 2026 leicht zulegen sollen, bleiben schwere Anhänger und Busse unter Druck. Besonders die mittelständische Aufbautenindustrie leidet unter der schwachen Inlandsproduktion. In Europa und den USA rechnet der Verband mit einer moderaten Erholung bei schweren Nutzfahrzeugen.

