Hyundai führt neue Update-Funktion für aktuelle Modelle ein

Solltet ihr ein aktuelles Modell von Hyundai haben, welches mit dem Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) ausgestattet ist, dann gibt es ab diesem Monat eine neue Funktion mit Online-Kartendownloads per Over-the-Air (OTA) Update für euch.

Laut Hyundai sind Navigationsdaten wie eine neue Straßenführungen, geänderte Verkehrswege oder aktualisierte Geschwindigkeitsbegrenzungen deutlich schneller im Fahrzeug verfügbar, vorher waren diese ein Teil von großen Softwarepaketen.

Dieser technische Meilenstein des Fortschritts (Achtung, Ironie) ist allerdings nicht kostenlos, denn man benötigt das Bluelink PRO-Abo für 10 Euro im Monat. Oder man nutzt Apple CarPlay bzw. Android Auto und bekommt das alles eben kostenlos.