Mobilität

Hyundai führt neue Update-Funktion für aktuelle Modelle ein

Autor-Bild
Von
Google News
|

Solltet ihr ein aktuelles Modell von Hyundai haben, welches mit dem Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) ausgestattet ist, dann gibt es ab diesem Monat eine neue Funktion mit Online-Kartendownloads per Over-the-Air (OTA) Update für euch.

Laut Hyundai sind Navigationsdaten wie eine neue Straßenführungen, geänderte Verkehrswege oder aktualisierte Geschwindigkeitsbegrenzungen deutlich schneller im Fahrzeug verfügbar, vorher waren diese ein Teil von großen Softwarepaketen.

Dieser technische Meilenstein des Fortschritts (Achtung, Ironie) ist allerdings nicht kostenlos, denn man benötigt das Bluelink PRO-Abo für 10 Euro im Monat. Oder man nutzt Apple CarPlay bzw. Android Auto und bekommt das alles eben kostenlos.

Volvo ist überrascht: Neues Elektroauto übertrifft alle Erwartungen

Der Volvo EX60 wurde erst vor wenigen Wochen vorgestellt und bekam dabei zwar durchaus positives Feedback, aber bisher konnte man…

4. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Hyundai führt neue Update-Funktion für aktuelle Modelle ein
Weitere Neuigkeiten
Mein Tipp der Woche: Resident Evil Requiem
in Kommentar
eQ-3 erweitert Homematic IP um Alarmsystem, Kameras, neues Türschloss und Lichtlösungen
in Smart Home
Volkswagen Id. Gti Concept
backFlip 10/2026: Volkswagen feiert Meilenstein bei Elektroautos
in backFlip
Lidl Connect erhält App-Award für Bedienkomfort und Nutzerzufriedenheit
in Software
Mehr Daten ohne Aufpreis: AY YILDIZ erhöht Volumen und Treuebonus
in Tarife
Ard
ARD öffnet die Newsrooms: So entstehen Nachrichten wirklich
in Events
KLYQA startet smarten Trinkbrunnen mit App
in Smart Home
1822direkt
100 Euro extra: 1822direkt verlängert die Girokontoprämie
in Fintech
Steam Machine macht Probleme: Valve verwirrt mit Aussage
in Gaming
Konzeptvideo: Zelda im BotW-Stil mit der Optik von Wind Waker
in Gaming