Hyundai Ionie 5 N: Günstigere Version des Elektroautos ist offiziell

Hyundai aktualisierte den Ioniq 5 N vor ein paar Tagen und warb damit, dass der Preis von 74.900 Euro unverändert bleibt. Doch in Südkorea, dem Heimatland der Marke, hat man im Zuge dessen auch den Hyundai Ioniq 5 Essentials eingeführt.

Die Leistung und Reichweite bleiben, wie auch die N-Funktionen, aber Hyundai hat ein paar Dinge (wie das Head-up-Display) gestrichen oder bietet sie in einer etwas schlechteren Version (wie bei den Lichtern) an. So kann man den Preis senken.

Umgerechnet dürfte diese Essentials-Version des Hyundai Ioniq 5 N, falls sie denn nach Deutschland kommt (bisher noch unklar) um die 70.000 Euro kosten, vielleicht peilt man bei Hyundai eine UVP von 69.900 Euro an, damit die 7 verschwindet.